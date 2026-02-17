Ким Чен Ын стремится не только представить потери на поле боя как патриотическую жертву, но и предотвратить потенциальную обеспокоенность.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пытается представить потери своих солдат в войне против Украины как патриотическую жертву, пишет издание SCAM со ссылкой на аналитиков.

Эксперты считают, что Ким пытается предотвратить потенциальную обеспокоенность перед ключевым партийным съездом. Этот съезд запланирован на февраль, и там он, как ожидается, расхвалит свои достижения и задаст тон на следующие пять лет.

"Северная Корея, похоже, переосмысливает человеческую цену своего участия в войне России в Украине. Теперь это демонстрация лояльности к лидеру", - говорится в статье.

Об этом свидетельствует, в частности, открытие нового жилого района в Пхеньяне для семей погибших солдат. В воскресенье Ким посетил церемонию завершения строительства жилого района, перепрофилированного для семей солдат, которые участвовали в войне в Украине и погибли в бою. Он использовал это, чтобы пообещать постоянную государственную поддержку родственникам погибших.

В выступлении Ким назвал отправку своих солдат на войну против Украины "олицетворением силы Кореи", "величием народа" и "защитой своего достоинства и чести".

Однако, по мнению аналитиков, этот жилищный проект следует рассматривать в рамках более широкой программы демонстрации достижений перед съездом партии.

О Кён-соб, старший научный сотрудник Корейского института национального объединения (KINU), рассказал журналистам, что КНДР занималась показными строительными проектами, включая строительство 50 000 новых домов в Пхеньяне, чтобы продемонстрировать "народнолюбивое" лидерство Кима.

"Северная Корея вкладывает ресурсы в показательные строительные проекты, призванные впечатлить граждан Пхеньяна и правящую элиту и укрепить их лояльность к Киму. Ему нужны впечатляющие достижения, как сигнал успеха в преддверии 9-го съезда партии", – сказал Кён-соб.

Участие военных КНДР в войне против Украины

Как сообщал УНИАН, около 6000 северокорейских военных погибли или получили ранения, воюя на стороне России против Украины.

По данным разведки Южной Кореи, в настоящее время в прифронтовом Курском регионе России находится около 11 тысяч военных из Северной Кореи. Из них примерно 10 тысяч – боевые подразделения, еще тысяча – инженерные войска.

Кроме того, около 1100 военных, которые вернулись в КНДР в декабре 2025 года, могут снова отправить в Россию для участия в войне против Украины.

