Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, возглавлявший правительство своей страны 16 лет, признал сокрушительное поражение возглавляемой им партии "Фидес" на парламентских выборах. После того, как первые данные Национальной избирательной комиссии показали огромный разрыв между участниками выборов в пользу оппозиционной "Тисы", Орбан заявил: "Результаты выборов еще не окончательные, но понятны и очевидны. Результат для нас болезненный и однозначный: нам не дали возможность дальше управлять страной".

После подсчета почти всех голосов его оппонент Петер Мадьяр с партией "Тиса" претендует на конституционное большинство – 138 мест в 199-местном парламенте. Это, очевидно, обеспечит ему широкие полномочия для реформирования Венгрии. Выступая перед избирателями, Мадьяр заявил, что планирует возобновить и укрепить (и, по возможности, расширить) сотрудничество в рамках "Вышеградской четверки". Поэтому первой поездкой нового премьера должен стать визит в Польшу. Далее Мадьяр планирует посетить Вену и Брюссель…

Что действительно уникального сделал Виктор Орбан для Венгрии? Превратил ее в поле геополитической битвы между теми, кто влияет на будущее человечества. Поэтому внимание к венгерским выборам было беспрецедентным.

За ними наблюдали и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в Киеве, и в Пекине. Целый вице-президент США Джей Ди Венс прилетал в Будапешт работать агитатором, а сам президент США Дональд Трамп отчаянно строчил посты с пустыми обещаниями в поддержку тогда еще действующего венгерского премьера Виктора Орбана.

Параллельно в России, у Владимира Путина, из кожи вон лезли, чтобы помочь своему "другу" на восточном фронте Европы провокациями и политтехнологами. А в самом Будапеште портреты президента Украины Владимира Зеленского с антиагитацией властей заклеили улицы, будто эти выборы проходят не в Венгрии, а в Украине после войны…

Но в результате этой битвы победили Евросоюз, Украина и, осмелюсь предположить, венгерский народ. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в социальных сетях, что "Венгрия выбрала Европу, союз становится сильнее". Президент Украины Владимир Зеленский тоже поздравил Венгрию с этим выбором и добавил, что Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми в Европе, поэтому Киев готов развивать сотрудничество с Будапештом, ведь миллионы европейцев стремятся к сотрудничеству и стабильности.

В то же время эти выборы проиграли – Трамп, евроскептики всех мастей, Путин и Си.

Теперь у Венгрии есть шанс проводить респектабельную политику и вернуть себе собственное будущее. Это сокрушительное поражение популистов и мошенников всех мастей, и в то же время – победа людей здравого смысла.

Сергей Таран, политолог, директор Международного института демократий