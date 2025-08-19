Британская и украинская избирательные комиссии подписали новый меморандум.

Великобритания поможет Украине провести первые выборы после окончания войны с Россией: избирательные комиссии двух стран подписали новое соглашение о сотрудничестве — меморандум о взаимопонимании, который должен укрепить украинский избирательный процесс.

Центральная избирательная комиссия Украины подтвердила, что новое соглашение "будет способствовать нашему сотрудничеству и через обмен опытом и внедрение лучших практик поможет укрепить демократические ценности в Украине", пишет Express.

Назвав это "знаковым моментом", комиссия добавила, что речь также идёт о противодействии дезинформации, а также о помощи в организации голосования из-за рубежа, поскольку миллионы украинцев по-прежнему находятся в статусе беженцев в других странах.

Видео дня

"Опасения вмешательства России в будущие украинские выборы неизбежно будут играть значительную роль в кампании", - говорится в материале.

Издание сообщает, что помощь может распространиться и на вопросы регулирования финансирования кампаний, безопасности бюллетеней и кандидатов. А председатель ЦИК Украины Олег Диденко добавил, что меморандум "позволит эффективно и результативно подготовиться к самым сложным выборам в истории нашей страны".

Проведение выборов в Украине - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, как будут проходить выборы после окончания войны. Стоит задача сделать выборы, которые будут максимально соответствовать международным стандартам в условиях, когда еще полностью вся ситуация с безопасностью не будет соответствовать довоенным условиям.

Кроме того, мы рассказывали, собирается ли Залужный идти в президенты. По его словам, в конце марта 2025 года, всем необходимо работать на сохранение страны, а не думать о выборах.

Вас также могут заинтересовать новости: