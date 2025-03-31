Экс-глава подчеркнул, что "нужно всем работать на сохранение страны".

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал слухи о возможных выборах президента в Украине и своем участии в них. Его заявление цитирует РБК-Украина.

Залужный, в частности, подчеркнул, что "нужно всем работать на сохранение страны, а не думать о выборах".

"Мой ответ на этот счет не изменился. Пока идет война, нам нужно всем работать на сохранение страны, а не думать о выборах. Различные слухи я не комментирую", - сказал экс-главаря.

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Ранее неоднократно СМИ рассказывали о возможном участии Залужного в предстоящих выборах президента, однако сам посол никогда не отвечал прямо, собирается ли он баллотироваться на высший в государстве пост.

Вероятность выборов в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, недавно The Economist сообщило, что Зеленский поручил организовать выборы сразу после прекращения боевых действий. По информации издания, на прошлой неделе украинский лидер созвал совещание, чтобы поручить команде организовать голосование после полного прекращения огня. Источники говорят, что первое подтверждение этой информации может появиться 5 мая, когда должно состояться парламентское голосование по продлению военного положения, срок которого истекает 8 мая.

Администрация США неоднократно заявляла о необходимости выборов в Украине. В частности, об этом говорил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью Такеру Карлсону. Он даже сказал, что Украина уже согласилась провести выборы. "Да, они договорились об этом. В Украине будут выборы. Я думаю, что Зеленский делает все возможное", - сказал Уиткофф.

Ранее Зеленский объяснял, почему в Украине не будут проводить выборы во время войны. В феврале во время своего выступления на Мюнхенской конференции он отметил, что украинцы этого не хотят. "Я готов говорить о выборах, украинцы не хотят этого", - заявлял Зеленский. Президент подчеркивал, что сейчас важно сохранить единство внутри страны.

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