Уже несколько дней от Байдена не было даже ни одного свежего фото, а только текстовые сообщения.

Протрамповские СМИ в США начали мощную информационную кампанию, в рамках которой заявляют о резком ухудшении состояния здоровья действующего президента Джо Байдена на фоне заражения коронавирусом. Также звучат предположения, что президент уже может быть мертвым.

Так, лояльный к республиканцам телеканал Fox News обратил внимание, что Байден не появлялся на публике несколько дней, а его заявление о снятии с выборов было обнародовано в форме письма, вместо видеообращения.

На прошлой неделе Байден ушел на самоизоляцию из-за положительного результата теста на COVID-19. Последний раз он появился на публике 17 июля, когда его самолет сел в Делавэре.

В пятницу врач президента Кевин О'Коннор опубликовал официальный бюллетень о состоянии здоровья Байдена, в котором сообщил, что глава государства "принял свою шестую дозу PAXLOVID сегодня утром", но "все еще испытывает слабый, непродуктивный кашель и хрипоту, но его симптомы продолжают неуклонно улучшаться". Также врач утверждал, что "пульс, артериальное давление, частота дыхания и температура остаются абсолютно нормальными".

Однако телеведущие канала Fox News отмечают, что за последние дни от Белого дома не было ни одного фото с Байденом.

"Они даже не обнародовали его фото из Белого дома. Ничегошеньки! Я надеюсь, что с ним все в порядке. Простите людям их любопытство, но у нас здесь был сумасшедший уикенд. Можно доказательство жизни [Байдена], пожалуйста?" - сказала в прямом эфире телеведущая Дана Перино.

Волну сомнений в том, что Байден остается в сознании, распространяет и ультраправая активистка Лора Лумер, которая имеет в Твиттере более миллиона подписчиков.

"Сегодня в 10 утра по восточному времени (17.00 по Киеву - УНИАН) глава аппарата Белого дома Джефф Зиентс проводит ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ звонок со всеми сотрудниками Белого дома, после чего в 11 утра состоится звонок для всех политических назначенцев в администрации Байдена. Возможно, мы приближаемся к полной отставке Джо Байдена", - написала она в своем Твиттере.

Также со ссылкой на собственные источники она утверждает, что состояние здоровья президента "неизлечимо".

"Сейчас Джо Байден находится на терминальной стадии болезни. Это то, что мне подтвердил мой медицинский источник в округе Колумбия. Я говорила вам несколько недель назад, что ему оказали неотложную медицинскую помощь на Air Force One (президентский самолет - УНИАН) и что вы увидите отставку. Большинство людей не знают, что авиакомпания Air Force One имеет полный медицинский центр в самолете. На Air Force One даже есть операционная", - написала она.

На фоне этой волны слухов официальный президентский твиттер-аккаунт Байдена выпустил текстовое заявление, в котором опроверг возможность досрочной отставки с поста президента.

"Мы Соединенные Штаты Америки - нет ничего, что мы не сможем сделать, если сделаем это вместе. Я посвятил свое президентство тому, чтобы доказать это, и я буду продолжать это делать сегодня, завтра и каждый день, пока я имею честь быть вашим президентом", - говорится в сообщении.

Болезнь Байдена и самоснятие с выборов

Как писал УНИАН, на прошлой неделе президент США Джо Байден заразился коронавирусом. Байден поблагодарил всех за добрые пожелания и сообщил, что будет находиться в изоляции, пока не выздоровеет.

А уже через несколько дней он ошеломил мир сообщением о том, что решил не баллотироваться на второй президентский срок. Причин он не назвал.

На этом фоне республиканцы пообещали, что будут добиваться его досрочной отставки с поста президента: мол, если он не способен баллотироваться, то и выполнять президентские обязанности тоже не может.

