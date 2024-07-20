В команда Трампа считают, что в таком случае Байден не может оставаться Верховным Главнокомандующим.

Кандидат экс-главы США Дональда Трампа в вице-президенты Джей Ди Вэнс намекнул, что в случае снятия американского президента Джо Байдена с выборов будут требовать его досрочной отставки.

С соответствующим заявлением Вэнс выступил на фоне слухов о том, что Байден может отказаться от участия в выборах из-за растущего давления однопартийцев.

"Если когнитивные функции Джо Байдена не позволяют ему баллотироваться для переизбрания, тогда они явно не позволяют ему и оставаться Верховным Главнокомандующим. Как может кто-то из демократов, которые подталкивают его к снятию с выборов, искренне утверждать, что он должен дальше оставаться президентом?", - заявил Ди Вэнс в соцсети Х.

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Выборы в США

СМИ писали, что после неудачи Байдена на дебатах с Трампом, более 160 влиятельных членов Демократической партии обратились к президенту с призывом отказаться от участия в выборах.

Байден сказал, что вопросы относительно его возраста и физической формы являются "законными" накануне выборов, но он находится в лучшей физической форме, чем его соперник Дональд Трамп.

Впоследствии Байден заявил, что может отказаться от участия в выборах, если возникнут серьезные проблемы со здоровьем.

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