Положительный результат теста на коронавирус президент получил вчера.

Президент США Джо Байден в разгар предвыборной кампании инфицировался коронавирусом. Эту информацию американский лидер подтвердил в социальной сети X.

"В среду днем получил положительный результат теста на COVID-19, но чувствую себя хорошо", - написал американский лидер.

Байден поблагодарил всех за добрые пожелания и сообщил, что будет находиться в изоляции, пока не выздоровеет.

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"И в это время я буду продолжать работать, чтобы выполнять работу для американского народа", - отметил он.

У Байдена обнаружили коронавирус - что известно

Ранее ряд американских СМИ сообщили, что 81-летний президент США Джо Байден, который будет участвовать в президентских выборах в ноябре, заболел коронавирусом.

Отмечается, что американский президент испытывает "легкие симптомы". Врач Байдена сообщил, что он получил первую дозу противовирусного средства и будет находиться на самоизоляции в своем доме в Делавэре.

Впоследствии появилось подтверждение от Белого дома относительно болезни Байдена. Это произошло после того, как президент опоздал на полтора часа на свое запланированное выступление.

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