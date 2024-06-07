Байдену уже 81 год. Он самый старый президент США в истории.

Здоровье президента США Джо Байдена беспокоит американцев. На публике и "за закрытыми дверями" он демонстрирует признаки старческой немощи и ухудшения умственных функций. Об этом изданию The Wall Street Journal рассказали знакомые с ситуацией люди.

Когда президент Байден встречался с лидерами Конгресса в январе, чтобы обсудить соглашение о военной помощи Украине, порой он говорил настолько тихо, что некоторые участники с трудом слышали его. Это журналистам подтвердили пять человек, знакомых с той встречей.

"Он читал из заметок, чтобы выразить очевидные мысли, делал паузы на долгие периоды, а иногда закрывал глаза на так долго, что некоторые в комнате удивлялись, не отключился ли он", - пишет WSJ.

Также Байден часто путает факты, в том числе и из своего собственного прошлого. Например, во время одного из публичных мероприятий президент США сказал, что во время саммита G-7 в 2021 году он разговаривал с бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном, хотя тот умер еще в 1996 году. Другой пример: во время предвыборного мероприятия в Детройте Байден сказал, что был вице-президентом во время пандемии Covid-19, хотя эпидемия началась через три года после его отставки с должности.

Как отмечает WSJ, подобных ошибок в речах Байдена очень много. Однако, хотя республиканцы на таких примерах пытаются педалировать тему старческой немощи Байдена, Дональд Трамп, который моложе своего соперника всего на четыре года, путает факты едва ли не чаще, отмечает издание.

Здоровье Байдена: что известно

Как писал УНИАН, в феврале 2023 года президент США Джо Байден перенес операцию по удалению раковой опухоли на коже груди. Образование обнаружили и убрали во время ежегодного медицинского осмотра американского лидера. Как сообщил официально врач президента, дальнейшее лечение Байдену не понадобилось.

В июне прошлого года американская пресса сообщала, что Байден использует аппарат искусственной вентиляции легких во время сна. Со следами использования этого медицинского прибора он появился на публике.

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