Незадолго до закрытия избирательных участков явка составила 31,84%, что является самым низким показателем со времен свержения коммунизма в 1989 году.

На парламентских выборах в Румынии, которые состоялись в воскресенье, 6 декабря, по данным экзитполов, две ведущие политические силы - оппозиционная Социал-демократическая партия (PSD) и правящая Национальная либеральная партия (PNL) - набирают примерно одинаковое количество голосов.

Результаты экзитпола, проведенного институтом CURS-Avangarde, свидетельствуют о том, что социал-демократы могут получить около 30,5% голосов, сообщает DW со ссылкой на Reuters.

Национальная либеральная партия действующего премьер-министра Людовика Орбана, по данным этого экзитпола, получает 29% голосов избирателей.

Впрочем, по данным опроса, проведенного компанией INSOMAR, победу на выборах с результатом 32% голосов получает правящая PNL, в то время, как социал-демократы получают лишь 28%.

Лидер PNL, действующий премьер-министр Румынии Людовик Орбан после закрытия избирательных участков выразил уверенность в том, что его партия "является победителем этих выборов".

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В свою очередь лидер PSD Марсель Чиолаку заявил, что результаты экзитпола показали оценку румынами работы действующего правительства.

По данным двух экзитполов, на третьем месте примерно с 16% - эко-либеральный "Альянс-2020 USR-Plus". Ожидается, что эта политическая сила готова будет создать коалицию с PNL.

Также, по результатам экзитпола, проходной барьер преодолевает основанная лишь в сентябре 2019 года националистическая, консервативная и антизападная партия "Альянс за единство румын" (AUR). Она, по прогнозам, получает 5,2% голосов. На грани прохождения в парламент еще несколько политических сил.

Первые официальные результаты выборов ожидаются в ночь на понедельник. По данным ЦИК Румынии, незадолго до закрытия избирательных участков явка составила 31,84%, что является самым низким показателем со времен свержения коммунизма в 1989 году и проведения первых независимых президентских и парламентских выборов в 1990 году.

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Автор: УНИАН