Члены комиссии от оппозиционных партий заявили, что результаты выборов были сфальсифицированы. В знак протеста они покинули заседание.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии объявила окончательные результаты парламентских выборов и издала итоговый протокол.

Как сообщает «Эхо Кавказа», члены комиссии от оппозиционных партий заявили, что результаты выборов были сфальсифицированы. В знак протеста они покинули заседание.

Читайте такжеПарламент Молдовы предварительно одобрил возвращение русскому языку "межнационального" статуса

Глава ЦИК Тамар Жвания отметила, что представители оппозиции не подписали итоговый протокол и в 2016 году.

«Однако по итогам тех выборов парламент работал», – заявила она.

По итогам парламентских выборов 2020 года больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между 8 оппозиционными силами: 36 мандатов у «Единого национального движения», пять – у «Европейской Грузии», по четыре мандата – у партий «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», у партии «Граждане» – два мандата, а у Лейбористской партии – один.

Все 8 оппозиционных партий, которые преодолели проходной барьер по итогам первого тура, не намерены входить в законодательный орган, и отказываются от своих мандатов. Они проводят протестные акции с требованием досрочных выборов и отставки главы ЦИК Тамар Жвания. Чтобы разрешить ситуацию, посольства США и ЕС провели уже два раунда переговоров между правительством и оппозицией.

Согласно Конституции Грузии, президент Саломе Зурабишвили после утверждения ЦИК итогов выборов должна в 10-дневный срок назначить первое заседание нового парламента.

Выборы в Грузии: что известно

31 октября в Грузии прошли парламентские выборы по новым правилам. Порог для прохождения партий был снижен с 3 до 1 процента.

В парламент выбирали 150 депутатов: 120 - по спискам и 30 - по мажоритарной системе. В выборах участвовали 48 партий и два блока.

21 ноября в 17 мажоритарных округах Грузии прошел второй тур парламентских выборов, на которых победили кандидаты от правящей партии. Представители оппозиции отказались от участия во втором раунде избирательной гонки, назвав его фарсом, и призвали своих сторонников не принимать в нем участие.

Оппоненты властей периодически проводили масштабные протестные акции с требованием досрочных выборов и назначения новой администрации ЦИК.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Тамара Отовская