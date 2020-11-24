За нового премьера проголосовали 62 депутата, против - 10, 41 воздержался.

Парламент Литвы утвердил кандидатуру Ингриды Шимоните на пост премьер-министра.

За нее проголосовали 62 депутата, против - 10, 41 воздержался, сообщает Delfi.

Кандидатуру Шимоните поддержали все участвовавшие в заседании консерваторы и члены фракции Партии свободы, а также пять представителей Смешанной группы членов Сейма: Витаутас Бакас, Зигмантас Бальчитис, Альгирдас Буткявичюс, Домас Гришкявичюс и Андрюс Палёнис.

Читайте такжеПроукраинская партия победила на выборах в Сейм Литвы

Шимоните поблагодарила членов Сейма за поддержку, пожелания и критику в свой адрес.

Отмечается, что премьер-министр в течение 15 дней после своего назначения президентом должен представить Сейму сформированное им и утвержденное президентом правительство, вынести на рассмотрение Сейма правительственную программу.

По словам Шимоните, она будет нести личную ответственность за всех предложенных ею кандидатов на должности министров.

"Мы в коалиции договорились, что если на кого-то из кабинета упадет тень и он решит не уходить в отставку, то, в соответствии с такой логикой, уйти придется мне самой. Я готова взять на себя эту ответственность", - сказала она.

Как передает Европейская правда, должность министра иностранных дел Литвы в новом правительстве может занять Габриэлюс Ландсбергис.

Если кандидатуру Ландсбергиса поддержат в Сейме, он заменит на посту министра иностранных дел Линаса Линкявичюса. Он занимал эту должность с конца 2012 года, активно поддерживал Украину во время Революции достоинства и после начала российской агрессии в Крыму и на Донбассе.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Авторы: Александр Топчий, Леся Лещенко