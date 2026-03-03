'Не наш метод': в РФ заявили, что не будут вводить санкции против США из-за Ирана

По словам Лаврова, США перестали руководствоваться принципами ООН.

Россия не будет вводить санкции против США из-за войны против Ирана. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишут росСМИ.

"Это просто не наш метод. Мы никогда к таким вещам не прибегаем. Но что касается остальных, я просто не вижу интереса использовать этот ресурс, к которому прибегает исключительно сам Запад, прежде всего Соединенные Штаты", - сказал он.

По словам Лаврова, ни одна другая страна или международная организация не риснет вводить санкции против США.

Видео дня

"Я считаю, что это отражение глубинных перемен и глубинных же проблем в мировой политике. США прямо заявляют, что они не будут руководствоваться никакими принципами ООН, что они будут руководствоваться только интересами своего государства", - добавил он.

Путин может стать единственным победителем в войне США с Ираном

Ранее обозреватель Bloomberg Марк Чемпион в своем материале высказал мнение, что кремлевский диктатор Владимир Путин и вся Россия явно выигрывают от решения президента США Дональда Трампа начать войну против Ирана. По его словам, эта выгода будет расти по мере продолжения конфликта.

Чемпион отметил, что операция США значительно истощит американские ракетные хранилища – как для наступательных, так и для оборонительных целей – а также поднимет мировые цены на нефть и природный газ, от которых зависит российская экономика и военный бюджет. Он добавил, что любое длительное закрытие Ормузского пролива или уничтожение экспортных мощностей по добыче нефти и газа в Персидском заливе также может положительно повлиять на экспорт подсанкционных энергоносителей РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: