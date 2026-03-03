Во Львовской области подорожал проезд в маршрутках: названы причины

Увеличение тарифов объясняют подорожанием топлива и ростом минимальной зарплаты.

Во Львовской области повысилась стоимость проезда в пригородных и междугородных маршрутках ориентировочно на 10-15%. Минимальная стоимость поездки выросла с 30 до 35 грн. Об этом рассказал председатель правления Львовской областной организации работодателей автомобильного транспорта "Укравтотранс-Львов" Иван Велийка, сообщает Zaxid.net.

По его словам, тарифы повысили практически все перевозчики, работающие во Львовской области.

"Перевозчики поднимают тарифы с 27 февраля до 8 марта, кто когда готов, учитывая необходимые процедуры. Поднимают на 10-15%", – сказал Велийка.

Он отметил, что стоимость одного километра проезда теперь составляет от 2,3 до 2,7 грн – в зависимости от направления, а минимальная стоимость поездки выросла с 30 до 35 грн. Председатель правления прогнозирует, что тарифы будут расти и в дальнейшем.

"Потому что все подорожало. И это не последнее повышение в свете того, что сейчас происходит с дизтопливом. Коммуналка подорожала, свет подорожал, страховка подорожала. Зарплату водителям подняли, налоговая нагрузка увеличилась", – пояснил Велийка.

Начальник управления транспорта Львовской ОВА Степан Рудницкий сообщил, что перевозчики проинформировали областную госадминистрацию о повышении тарифов, как это предусматривает процедура. Основные причины – подорожание топлива и "зарплатные вопросы".

"Минимальная зарплата выросла, и определенные предприятия вынуждены поднимать среднюю зарплату для сохранения брони работников. В прошлом году это было на уровне 20 тыс. грн, а в этом году – 21,7 тыс. грн", – добавил Рудницкий.

Как известно, в последний раз перевозчики Львовской области повышали тарифы на проезд весной 2025 года. Тогда стоимость билета выросла на 15-20%.

Ситуация с ценами на бензин в Украине

3 марта цены на украинских АЗС продолжили стремительно расти из-за повышенного волнения на международных рынках в связи с обострением геополитической ситуации на Ближнем Востоке, на которое реагируют операторы.

Так, сети OKKO и WOG повысили стоимость бензина и дизельного топлива сразу на 2 грн/л. В целом с 18 февраля, на фоне эскалации и роста мировых цен на нефть, в указанных сетях бензин и дизельное топливо подорожали на 5 грн/л.

Как отметил директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн, ситуация с топливом далека от апокалиптических прогнозов. По его убеждению, главная угроза сегодня – это паника.

Куюн прогнозирует падение цен, как только иранский фактор исчезнет с повестки дня. По его словам, нефти в мире станет еще больше, ведь добыча в Иране долгие годы была ограничена санкциями. Соответственно, цены в Украине тоже упадут.

