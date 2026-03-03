Жизненно важный партнер Ирана недоволен перекрытием Ормузского пролива

Иранских чиновников также попросили воздержаться от ударов по экспортным хабам.

Китай призвал все стороны войны в Иране обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив, сообщает Bloomberg.

"Китай призывает все стороны немедленно прекратить военные операции, избежать эскалации напряженности и обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе", – заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР Мао Нин.

Журналисты напоминают, что ранее высокопоставленные чиновники из газовой отрасли заявляли, что Пекин оказывает давление на иранских чиновников за кулисами, призывая их воздержаться от действий, которые могут помешать экспорту катарского газа или других энергоносителей, транспортируемых через пролив.

Видео дня

Bloomberg отмечает, что Китай – жизненно важный партнер для Ирана, поскольку скупает подавляющее большинство нефти из этой страны, но вторая по величине экономика мира зависит от региона Персидского залива как в поставках нефти, так и газа, которые транспортируются через Ормузский пролив.

Кроме Китая на иранских чиновников давит и Катар. По словам руководителей государственных компаний Катара, общавшихся с Bloomberg, правительственные чиновники страны давят на своих иранских коллег, чтобы Тегеран не атаковал нефтяные и СПГ-танкеры, проходящие через пролив, и вместо этого разрешил поставки энергоносителей.

Кроме этого, иранских чиновников также попросили воздержаться от ударов по экспортным хабам, таким как Катар, который самостоятельно поставляет 30% СПГ в Китай.

Ситуация в Иране - последние новости

После атак вблизи Ормузского пролива десятки танкеров с нефтью застряли в Персидском заливе и не рискуют проходить ключевой морской коридор.

Вечером 2 марта Иран объявил о закрытии Ормузского пролива. Корпус стражей исламской революции сообщил, что Тегеран будет обстреливать все суда, которые попытаются пройти через пролив.

Вас также могут заинтересовать новости: