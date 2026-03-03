'Ресурсов у России хватит на весь год': эксперт объяснил, почему быстрого мира не будет

Пока одни направления дают надежду на уверенную весну, на других ситуация становится критической.

Ситуация на фронте остается неоднородной: от успешных тактических действий ВСУ на стыке трех областей до тревожного накопления сил врага под Славянском. О том, почему освобождение территорий на юге еще не является крупным контрнаступлением и каковы реальные перспективы завершения войны, рассказал военный эксперт Владислав Селезнев в интервью "Украинскому Радио".

Комментируя заявления украинского руководства об освобождении 9 населенных пунктов и сотен километров территорий в Запорожской и Днепропетровской областях, Селезнев призвал к сдержанному оптимизму. По словам эксперта, успеху способствовали проблемы со связью у оккупантов.

"Пользуясь тем, что враг потерял доступ к устойчивой и бесперебойной связи после отключения неверифицированных "старлинков" на территории Украины, наши штурмовики провели ряд поисково-рейдовых действий и освободили территории на стыке трех областей: Запорожской, Донецкой и Днепропетровской", - рассказал он.

В то же время он подчеркнул, что о масштабном контрнаступлении пока речи не идет. Как утверждает эксперт, это меры по улучшению тактического положения, а впереди на этом участке возможна стагнация из-за переброски врагом дополнительных сил. Однако, по его мнению, эти действия позволяют "уверенно смотреть на начало весенне-летней наступательной кампании".

Несмотря на локальные успехи ВСУ, Селезнев акцентирует внимание на опасных тенденциях в Донецкой области. Враг имеет четкую цель по захвату крупных промышленных и густонаселенных районов, где города переходят одно в другое.

"Ухудшение ситуации для украинских Сил обороны фиксируется на Славянском направлении. Враг концентрирует свои усилия на этом направлении не просто так. Для врага крайне важно сформировать три ударных плацдарма для дальнейших атак в направлении Славянско-Краматорской и Дружковско-Константиновской городской агломерации", - пояснил полковник.

При этом даже 715 тысяч личного состава россиянам не хватает для закрытия всех участков, поэтому они вынуждены определять приоритеты, которыми сейчас являются Покровск и Мирноград, ослабляя при этом другие направления, такие как юг Херсонщины, отметил военный.

Когда закончится война в Украине

Прогнозируя сроки завершения боевых действий и реагируя на информацию о возможных гарантиях безопасности, Селезнев выразил скепсис относительно быстрого дипломатического решения. По его убеждению, война будет продолжаться до исчерпания ресурсов.

"Я не верю, что враг может поступиться своими военными планами и притязаниями... Эта война может завершиться только капитуляцией одной из сторон", - прокомментировал он.

По его оценке, Россия не будет испытывать недостатка в ресурсах в 2026 году, однако впоследствии деструктивные процессы в экономике РФ из-за отсутствия поступлений станут неизбежными. Сейчас же, как подытожил, украинская армия фактически обеспечивает оборону всего восточного фланга Европы.

Война в Украине - последние новости

Ранее УНИАН писал, что оккупанты стремятся захватить Запорожье, поскольку рассматривают его как стратегически важный промышленный центр и необходимый плацдарм для переноса боевых действий на правый берег Днепра. По словам эксперта Сергея Грабского, контроль над городом позволит врагу создать логистический хаб для дальнейшего наступления в сторону Николаева, Одессы и выхода к Приднестровью.

Такой сценарий имеет целью полную блокаду морских путей Украины и усиление давления на европейских партнеров через контроль над Дунаем. В то же время президент Зеленский отмечает, что планы захватчиков на 2026-2027 годы пока не совпадают с реальностью благодаря устойчивости украинских сил обороны.

Добавим, что Владимир Зеленский в интервью заявил, что Украина не откажется от Донбасса и будет защищать 200 тысяч граждан, которые остаются в регионе. Он подчеркнул, что вывод войск откроет оккупантам путь к центру страны, а полагаться только на иностранные гарантии безопасности без собственной прочной обороны рискованно.

Глава государства отверг требования РФ о демилитаризации зон только на украинской стороне, назвав такие условия абсурдными. Сейчас переговорный процесс фактически застрял из-за разногласий в вопросах территориального контроля и отказа Украины обменивать свои земли на сомнительные договоренности.

