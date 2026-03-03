Улучшает настроение и память: врачи назвали продукт №1 для здоровья мозга

Он содержит целый ряд питательных веществ, поддерживающих работу мозга.

Питание для поддержания здоровья мозга не обязательно должно быть слишком сложным, или дорогим, и неврологи сходятся во мнении, что замороженный лосось это один из лучших продуктов, которые вы можете включить в рацион с этой целью, пишет Eatingwell.

"Для здоровья мозга я обычно рекомендую есть лосось или другую жирную рыбу один-два раза в неделю, порцией примерно 85-110 грамм – размером с колоду карт", – говорит доктор медицинских наук Динеш Сиваколунду.

Замороженный лосось – это больше, чем просто удобный источник белка; он содержит целый ряд питательных веществ, которые поддерживают работу мозга и улучшают настроение, память и когнитивные функции.

Он богат омега-3 жирными кислотами

Всего одна порция лосося весом 113 грамм содержит около 2 граммов омега-3 жирных кислот, что составляет более 100% рекомендуемой суточной нормы для взрослых. Лосось и другая жирная рыба являются отличным источником докозагексаеновой кислоты (ДГК) и эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК), которые являются двумя формами омега-3 жирных кислот, необходимых для здоровья мозга. В ряде исследований было показано, что ДГК и ЭПК связаны с такими преимуществами, как снижение риска когнитивных нарушений, деменции и болезни Альцгеймера.

Исследования показывают, что они также могут обладать противовоспалительным и нейропротекторным действием, помогая замедлить процессы, связанные с когнитивными нарушениями.

Он богат белком

Лосось – отличный источник белка, около 24 граммов в порции весом всего 113 грамм. Употребление достаточного количества белка связано с улучшением когнитивных функций, особенно тех, которые связаны со старением. Лосось также является полноценным белком, то есть содержит все девять незаменимых аминокислот, которые организм не может синтезировать самостоятельно.

Это отличный источник витаминов группы В

Съев порцию лосося весом 85 грамм, вы получите около 100% своей суточной потребности в витамине В12.

"Этот витамин помогает производить и поддерживать миелиновую оболочку, которая изолирует и защищает нейроны", – говорит детолог Аманда Сауседа.

Витамины B6, B12 и фолиевая кислота в лососе также помогают снизить уровень гомоцистеина, что важно, поскольку повышенный уровень гомоцистеина связан с атрофией головного мозга и повышенным риском развития деменции.

Он богат витамином D

Порция лосося весом 113 грамм обеспечивает более 100% суточной нормы витамина D. Исследования показывают, что витамин D связан с улучшением различных аспектов здоровья головного мозга, от когнитивных функций до настроения, включая снижение риска депрессии.

