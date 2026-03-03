Помощь Ближнему Востоку в сбивании дронов: военный рассказал, что можно попросить у них за это

Луценко считает нереальным дипломатическое давление на Путина.

У стран Ближнего Востока в случае нашей помощи им в уничтожении дронов стоит просить деньги или средства борьбы против баллистики. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал Игорь Луценко, командир подразделений операторов беспилотников, основатель Центра поддержки аэроразведки.

Отвечая на вопрос о том, как Украина может помогать сбивать иранские дроны, если нам самим критически не хватает средств противовоздушной обороны, реальный ли это план или дипломатический сигнал, он отметил, что если будет перемирие, то нам не понадобится ПВО.

"Поэтому такое применение ПВО тоже защищает нас от дронов, но несколько иным, не техническим, а дипломатическим способом... Поэтому, теоретически, здесь нет каких-либо ограничений", - сказал Луценко и одновременно отметил дефицит ПВО.

Впрочем, военнослужащий считает здесь нереальным дипломатическое давление на Путина.

"Разве что, если они обрушат цены на нефть, - это было бы правильно. А вообще здесь мог бы быть просто прагматичный материальный обмен. То есть они нам закупают необходимое количество того, что нам нужно, а мы рассчитываемся нашими инструкторами или другими какими-то способами, то есть каким-то человеческим капиталом мы рассчитываемся", - сказал он.

Не ослабим ли мы себя

На вопрос, не ослабит ли отправка украинских специалистов или технологий нашу собственную оборону на фоне регулярных массированных атак России, Луценко подчеркнул, что отправка даже одного инструктора - это уже ослабление. Командир отметил:

"Но если за этого одного инструктора нам дадут что-то, что усилит нашу оборону гораздо больше, чем потеря одного инструктора, тогда это выгодно", -

Что просить у Ближнего Востока

Относительно того, что именно Украина может получить взамен от стран Ближнего Востока, Луценко отметил, что просил бы у них прежде всего деньги.

"Потому что мы лучше эти деньги сможем здесь применить. У нас есть свое развитое производство дронов-перехватчиков. Если они хотят бартером что-то, то у них есть системы ПВО, которые нам нужны против баллистики", - сказал он.

Военнослужащий добавил, что у Ирана не так много баллистики, и она, скорее всего, будет направлена именно по Израилю. "А по ним они будут запускать как раз дроны или какие-то более простые ракеты, которые проще перехватывать. Поэтому я бы просил что-то против баллистики. Не знаю, что там у них есть, но, возможно, это нам будет полезно. Деньги или что-то против баллистики", - отметил Луценко.

Помощь Ближнему Востоку в сбивании дронов

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина готова помочь странам Ближнего Востока в борьбе с иранскими дронами, если лидеры арабских государств смогут договориться с президентом России Владимиром Путиным о перемирии.

В то же время глава государства отметил, что лидеры стран Ближнего Востока пока с таким запросом к Украине не обращались.

