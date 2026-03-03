Россия нашла новую цель в Украине: нардеп спрогнозировал, куда будут бить россияне теперь

Сергей Нагорняк отметил, что каждая семья должна подготовиться к потенциальным угрозам.

Российская Федерация, вероятно, будет пытаться лишить централизованного водоснабжения Киев, Днепр, Одессу и Харьков. Об этом в эфире телеканала "Киев 24" заявил народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

"Насколько я понимаю, их интересует водоснабжение в городах-миллионниках: Киев, Днепр, Одесса, Харьков. Маловероятно, что им интересны Житомир, Черкассы или Чернигов. Но города-миллионники они, скорее всего, будут пытаться лишить возможности подавать воду и осуществлять водоотведение", - отметил парламентарий.

Он добавил, что каждая семья должна подготовиться к потенциальным угрозам и иметь запас питьевой и технической воды.

На вопрос ведущей, были ли распоряжения для водоканалов подготовиться к потенциальным проблемам с водой, Нагорняк ответил:

Наш комитет пока не информировали по этому поводу. Я думаю, что, возможно, и были какие-то распоряжения от Главного управления разведки так же и от Кабинета министров, но я не уверен, что уже начались какие-то движения.

Удары России по Украине - главные новости

2 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия хочет создать Украине проблемы с водоснабжением. По его словам, готовятся удары по соответствующей инфраструктуре.

В течение всей зимы российские захватчики наносили ракетные и дроновые удары по украинской критической инфраструктуре, чтобы погрузить украинцев в темноту и холод. 26 февраля Россия в очередной раз массированно атаковала энергосистему Украины, частично оставив без света потребителей в шести областях.

