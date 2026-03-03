Ученые раскрыли тайну 'Дамы из Эльче' – самого удивительного сокровища Испании

За каменным лицом неизвестной красавицы скрывается не только мастерство древних скульпторов, но и мрачный ритуал, о котором раньше никто не догадывался.

Ученые окончательно подтвердили подлинность одного из самых удивительных сокровищ Испании – 2400-летнего бюста "Дамы из Эльче". Как сообщает издание Live Science, эта невероятная находка, сделанная еще в конце XIX века, долгое время сбивала исследователей с толку из-за своего слишком "современного" и детализированного вида.

История возвращения скульптуры в мир началась летом 1897 года. Обычный фермер из городка Эльче наткнулся на 65-килограммовый артефакт во время полевых работ. Мастерство исполнения было настолько впечатляющим, что французский археолог Пьер Парис немедленно выкупил находку для Лувра. Только во время Второй мировой войны статуя вернулась на родину, став частью экспозиции Национального археологического музея Испании, говорится в материале.

Долгое время вокруг бюста велись дискуссии. В своей книге 1995 года искусствовед Джон Ф. Моффитт предполагал, что это может быть искусная подделка 19 века. Однако современные химические анализы, опубликованные в научном журнале Materials and Structures, опровергли эти теории.

Эксперты обнаружили, что пигменты на губах и одежде статуи являются античными, а остатки пепла в отверстии на спине фигуры относятся к древней кремации. Бюст, вероятно, служил драгоценным "сейфом" для праха после сожжения тела.

Внешность "Дамы" поражает даже современных дизайнеров: огромные диски на ушах, сложная тиара и три ряда массивных ожерелий с амулетами. Ученые предполагают, что она могла быть жрицей или воплощением богини Танит – главным божеством древнего Карфагена, пишут СМИ.

