Армия РФ продвинулась возле трех сел Донецкой области: в DeepState рассказали подробности

Российские захватчики смогли продвинуться возле нескольких населенных пунктов в Донецкой области. Это произошло в Краматорском и Покровском районах, сообщил украинский аналитический мониторинговый проект DeepState в Telegram.
"Враг продвинулся вблизи Маркового, Ровного и в Гришином", - говорится в сообщении.
Село Марково расположено в Краматорском районе, села Ровное и Гришино - в Покровском районе Донецкой области.
Планы россиян в Украине
Как сообщал УНИАН, по словам заместителя руководителя Офиса президента, бригадного генерала Павла Палисы, текущая цель российских оккупантов состоит в том, чтобы до конца марта - начала апреля выйти на административные границы Донецкой области, а также максимально продвинуться в Запорожской и Днепропетровской областях.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, планы захватчиков на 2026-2027 годы предусматривают оккупацию Донецкой и Луганской областей, продолжение продвижения в Запорожской области в направлении Днепра. Кроме того, россияне смотрят на одесский регион. В то же время отмечалось, что с реальностью эти планы не имеют ничего общего. Сейчас оккупанты не могут начать мартовское наступление так, как планировали, потому что провалили то, что планировали на конец 2025 года.