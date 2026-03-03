Старшая дочь Поляковой похвасталась дорогим подарком от певицы (фото)

Девушка получила дорогую сумку Chanel.

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой на днях отпраздновала день рождения и поделилась с поклонниками роскошным подарком от мамы.

В сториз своего Instagram-блога Мария опубликовала фото элегантной сумки Chanel, которую получила в качестве праздничного подарка на свое 21-летие. На фотографии можно увидеть светлую сумку с золотистыми металлическими цепными ремнями и узнаваемым логотипом на застежке:

"Подарок от мамочки на 21 год".

По стилю и деталям это может быть одна из современных моделей от Chanel, например Chanel Small Hobo Bag или Chanel 25 Small Handbag. Ценовой диапазон: ориентировочно от 5 000 до 10 000 долларов в зависимости от модели, материалов и рынка, на котором она куплена.

Напомним, дочь Оли Поляковой и бизнесмена Вадима Буряковского праздновала день рождения вчера, 2 марта. Ее мама-певица опубликовала в своем блоге серию фотографий дочери, дополнив их трогательными признаниями в любви и обещанием всегда поддерживать ее:

"Я тобой горжусь. Я счастлива быть твоей мамой. И запомни главное: я всегда на твоей стороне. Я всегда рядом. И сколько бы тебе ни было - для меня ты все равно моя маленькая девочка", - написала Полякова.

