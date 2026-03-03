Клопотенко присоединится к разработке рецептов для ВСУ: Минобороны раскрыло подробности

В министерстве говорят, что речь идет об улучшении питания военных.

Известный шеф-повар Евгений Клопотенко будет помогать в разработке практического сборника рецептов для тех, кто отвечает за питание в армейских подразделениях. Об этом сообщило в Telegram Министерство обороны Украины.

Отмечается, что частью реформы по улучшению качества питания военных станет проект "Готовимся к бою", который запускает Агентство оборонных закупок ДОТ Министерства обороны.

"Большинство военных поваров не имеют профильного образования, а четко выписанных алгоритмов их работы не существует. Даже если продукты доставлены вовремя и соответствуют стандартам, результат на кухне может отличаться в зависимости от условий, оборудования и опыта людей", - говорится в сообщении.

Сказано, что ключевым продуктом "Готовимся к бою" должен стать практический сборник рецептов для тех, кто отвечает за питание в подразделениях.

"Готовим к бою" реализуется в сотрудничестве с ОО "Культ Фуд" шеф-повара Евгения Клопотенко, что поможет объединить и систематизировать опыт подразделений по организации питания", - подчеркнули в Минобороны.

Евгений Клопотенко: что о нем известно

Как известно, Евгений Клопотенко победил в 5-м сезоне шоу "МастерШеф Украина" в 2015 году и после этого учился во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Он популяризирует украинскую кухню. Также способствовал внесению борща в список наследия ЮНЕСКО.

В 2017 году команда Евгения Клопотенко получила грант на создание новых рецептов блюд для питания в школах Украины. Было разработано 110 уникальных рецептов, которые впоследствии вошли в сборник. В 2021 году шеф-повар и команда Cult Food разработали новые четырехнедельные меню для школьных столовых.

Как сообщал УНИАН, в 2025 году Клопотенко рассказал о встрече с принцем Гарри, который 12 сентября того же года приезжал в Киев. Повар успел накормить королевскую особу.

Как отмечал ресторатор, он угостил Гарри украинским борщом, который в свое время любила его мать - принцесса Диана. Клопотенко отмечал, что для принца тогда приготовили и качаную кашу, верещаку и сырники.

