Абсолютно каждая хозяйка знает, что минтай можно купить в любом супермаркете - эта рыба считается одной из самых бюджетных, но низкая цена не умаляет ее достоинств. Ранее мы рассказывали, что лучше хек или минтай, а сегодня покажем, как приготовить минтай в духовке, чтобы все близкие просили добавки.

Минтай кусочками в духовке с лимоном и маслом

Это идеальный рецепт, который точно вам понравится, если вы хотите приготовить рыбу без жирных брызг и с минимальным количеством масла.

Ингредиенты:

филе минтая - 650 гр;

репчатый лук - 1 шт;

сок лимона;

специи;

петрушка;

сливочное масло - 35 гр.

Это очень простой способ, как приготовить сочный минтай в духовке и получить нежирный, но сытный ужин. Вам нужно застелить противень или форму для запекания пергаментом, разместить половинку нарезанного кольцами репчатого лука, сбрызнуть его соком лимона, посыпать специями. Сверху выложить целиком или кусочками филе минтая, снова покрыть слоем нарезанного лука и опять посыпать специями. Сливочное масло нарезать кусочками, равномерно разложить по рыбе. Закрыть все еще одним листом пергамента, края подкрутить. Запекать в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут. В конце нужно будет снять пергамент, посыпать минтай измельченной петрушкой и подать к столу с любым гарниром.

Минтай в духовке со сметаной

Еще один шикарный рецепт, если хочется нежного вкуса - сметана придает рыбе особую мягкость.

Ингредиенты:

тушки минтая - 1200 гр;

репчатый лук - 1 шт;

соль;

смесь перцев;

сметана - 6 ст.л;

томатная паста - 4 ст.л.

В форму для запекания выложить толстые кольца репчатого лука, посыпать солью и смесью перцев. Минтай заранее разморозить и почистить, натереть солью, выложить на луковую подушку. В миске смешать сметану, томатную пасту, соль и смесь перцев. Получившимся соусом смазать рыбу и отправить в духовку. Также не забудьте, сколько по времени печется минтай в таком виде - готовить его нужно 45-60 минут при 200 градусах. Перед подачей можно посыпать измельченной петрушкой.

Минтай в духовке в яичном кляре

Если и существует какой-то метод, как правильно запекать минтай в духовке, то этот рецепт смело можно поставить на первое место - тушки рыбы будут буквально таять во рту.

Ингредиенты:

тушки минтая - 700 гр;

репчатый лук - 2 шт;

растительное масло - 2 ст.л;

соль;

смесь перцев;

яйца - 5 шт;

сметана - 4 ст.л;

Репчатый лук нарезать перьями, выложить в форму для запекания. Посыпать солью и смесью перцев, полить маслом. Тушки минтая очистить, промыть, убрать плавники, натереть солью и перцем, по желанию можно сбрызнуть соком лимона, разрезать рыбу на три части и выложить эти кусочки на лук. В отдельную миску разбить яйца, добавить сметану, соль и перец, перемешать вилкой или венчиком.

Вылить яичную смесь в форму, отправить минтай в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. Подавать запеченный минтай можно сразу, предварительно посыпав его измельченным зеленым луком.

Минтай в духовке целиком под хрустящей корочкой

Можно абсолютно по-разному готовить минтай - рецепты придуманы на любой вкус и цвет, но рыба, приготовленная так, сразит вас наповал.

Ингредиенты:

небольшие тушки минтая - 1200 гр;

репчатый лук - 2 шт;

соль;

смесь перцев;

растительное масло - 5 ст.л;

любой черствый белый хлеб - 170 гр;

лимонный сок - 2 ст.л.

Репчатый лук нарезать кольцами, выложить на дно формы. Посолить, поперчить и полить одной столовой ложкой растительного масла. Тушки минтая вымыть, почистить, выпотрошить, натереть солью и перцем, выложить на лук. Сбрызнуть лимонным соком и одной столовой ложкой растительного масла.

В чашу блендера выложить черствый хлеб, посыпать его солью и перцем, добавить 3 ст.л масла и 1 ст.л лимонного сока, измельчить в крошку. Распределить крошку по минтаю и запекать рыбу в разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут. Такая хлебная шуба за время приготовления становится хрустящей, при этом защищая рыбу от пересыхания, так что, минтай будет сочным и мягким.

