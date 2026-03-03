Как обрезать розу, чтобы цвела: садоводы раскрыли все нюансы

Обрезка розового куста способствует здоровому росту и снижает риск заболеваний.

Один из способов сохранить красоту розового куста - это обрезка. Она контролирует не только форму и размер куста, но и удаление мертвых, больных или поврежденных веток.

Когда обрезать розы

Время обрезки роз зависит от сорта, пишет Marthastewart. "Если розовый куст цветет только один раз за сезон, удаляйте отцветшие соцветия или обрезайте после цветения. Если у вас куст постоянно цветущих или повторно цветущих роз, обрезайте его в конце зимы или начале весны, до начала появления новых побегов", - посоветовал садовод Райан МакЭнани.

Как обрезать розы

Наденьте длинные кожаные перчатки, чтобы защитить руки от шипов при обрезке розового куста. Секатор будет основным инструментом для обрезки. "Лучше всего использовать секатор с обводным лезвием, так как он обеспечивает чистый срез и не раздавит оставшийся конец побега", - детализировала садовод Келли Фанк.

Также Фанк посоветовала регулярно использовать дезинфицирующее средство для лезвий инструментов, особенно если вы знаете, что использовали их на больном растении.

Обрезка может различаться в зависимости от того, привиты розы или выращены на собственных корнях. Как отметил МакЭнани, упривитых роз есть пасынки, которые нужно обрезать.

1. Удаление листьев

Удалите прошлогодние листья, которые могут оставаться на растении, это позволит лучше сформировать куст, сказал МакЭнани.

2. Удаление мертвых ветвей

Затем обрежьте все мертвые ветви у основания (у основания, где сходятся все ветви). Мертвые ветви можно определить по их негибкости или изменению цвета, сказала Фанк.

3. Удаление поврежденных ветвей

Поврежденные или больные ветви также следует срезать, чтобы предотвратить распространение болезни. "Поврежденные или больные ветви следует обрезать как минимум на 5 см ниже поврежденного участка", - отметила Фанк.

4. Удаление перекрещивающихся ветвей

Если есть слабые или перекрещивающиеся стебли, полностью удалите их, чтобы предотвратить вероятность проникновения болезни в растение, объяснил МакЭнани.

5. Удалите побеги

Если вы выращиваете привитые розы, сейчас самое время удалить побеги. "Побеги - это дополнительные маленькие стебельки, которые начинают развиваться от основания", - сказал МакЭнани.

6. Обрежьте над маленькими почками

Если внимательно посмотреть на куст, то можно увидеть маленькие почки, выступающие по бокам. "Сделайте срезы на полсантиметра выше одной из этих почек в направлении, в котором хотите, чтобы ветка росла", - посоветовала Фанк и объяснила, что отсюда вырастет новая ветка.

7. Формируйте растение

Формируйте растение, обрезая любые вытянутые стебли под углом 45 градусов, направленными от почки. Обрежьте достаточно, чтобы учесть новый прирост, который, вероятно, добавит высоты и ширины в предстоящем вегетационном сезоне, сказал МакЭнани.

