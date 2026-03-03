Сдал в ломбард технику, которая должна была защищать небо Киевщины: разоблачен командир взвода

Речь идет о компьютерной технике и средствах связи, среди которых стационарные компьютеры, мониторы различных моделей, планшеты.

В Киевской области сотрудники Государственного бюро расследований совместно с СБУ разоблачили командира взвода одной из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Он присвоил технику, которая использовалась для боевого дежурства и охраны воздушного пространства Киевской области. Об этом сообщила специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

По данным следствия, военнослужащий, занимавший должность командира взвода связи и являвшийся материально ответственным лицом, в течение 2024-2025 годов незаконно завладел техникой, которая состояла на учете воинской части и использовалась при выполнении задач по охране воздушного пространства Киевской области.

Речь идет о компьютерной технике и средствах связи, среди которых стационарные компьютеры, мониторы различных моделей, планшеты.

"Подозреваемый выделял из состава и вывозил за пределы воинской части указанное военное имущество и в дальнейшем реализовывал его в ломбарды. Полученные средства использовал по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

В настоящее время военнослужащему сообщили о подозрении в завладении военным имуществом со злоупотреблением служебным положением в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, недавно была раскрыта схема хищения средств оборонного бюджета Украины, к которой причастны высокопоставленные чиновники Вооруженных сил и Службы безопасности Украины.

По результатам комплексных мероприятий задержаны командующий логистикой Командования Воздушных сил ВСУ и глава Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области.

Фигуранты организовали схему присвоения государственных средств при строительстве фортификационных сооружений. По материалам дела, речь идет об обустройстве дополнительной защиты на стратегически важных объектах, в частности оперативных аэродромах Сил обороны.

