Скандальную украинскую блогершу жестко задержали в России после одного вопроса (видео)

Девушку проверяли из-за того, что она родилась в Украине.

Украинскую блогершу Таисию Маламан (Di.rubens), которая в 2021 году попала в скандал из-за признания в любви к России, задержали в Санкт-Петербурге из-за ее национальности.

Оказалось, что девушка переехала в Россию и продолжает вести lifestyle-блог уже там. 1 марта она публиковала в своем Telegram-канале фотографии и видео из города, в который прилетела с сестрой. В определенный момент Маламан показалась в наручниках, однако позже сообщила, что ее отпустили со словами, что произошла ошибка:

"Для всех, кто думает, что меня задержали за переход в неположенном месте: объясняю. Когда оформляли штраф, и я предоставила документы, по рации передали сообщение, после которого он переспросил город моего рождения. Не из-за разговора с ДПС, не из-за перехода дороги, а из-за проверки по факту того, где я родилась".

Позже Таисия опубликовала видео самого задержания, на котором можно услышать следующий диалог:

- Таисия Владимировна, а в каком городе вы родились?

- В Киеве.

- Угу. Телефон выключаем и в машину садимся. Иначе я сейчас на вас надену наручники. Сейчас будем выяснять... по вашей личности данные. Выключаем телефон.

На просьбу позвонить адвокату полицейский начинает хватать ее и надевать ей наручники. Видео заканчивается тем, что сестре блогерши говорят о "сигнале от ФСБ" в отношении нее, ведь она родилась в Украине. Сестра плачет.

Напомним, Таисия Маламан в 2021 году сняла на Майдане ролик, в котором в опросе отдает предпочтение не Украине, а России. Видео вызвало большой резонанс.

