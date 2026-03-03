Мерц использует войну в Иране, чтобы склонить Трампа на сторону Украины, - Politico

Одна из главных целей Мерца – убедить Трампа оказать большее давление на Путина.

Канцлер Германии Фридрих Мерц установил довольно хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом и, очевидно, воспользуется этим, чтобы попытаться склонить его на свою сторону по двум самым главным для Европы вопросам - поддержке Украины и планам администрации по введению пошлин. Об этом пишет Politico со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что на предстоящей встрече в Овальном кабинете Трамп может воспользоваться возможностью, чтобы попытаться убедить Мерца поддержать его в вопросе Ирана перед камерами.

Со своей стороны, Мерц надеется, что его примирительный тон поможет склонить Трампа на сторону Европы по вопросам Украины и тарифов. Немецкие чиновники не ожидают, что смогут переубедить Трампа по этим вопросам, но сохраняют надежду на постепенный прогресс, отмечает издание.

Одна из главных целей Мерца – убедить Трампа оказать большее давление на президента России Владимира Путина с целью прекращения войны на Украине путем ужесточения американских санкций против Москвы, отмечают источники. Для этого канцлер, вероятно, будет рассматривать борьбу США против режима в Тегеране как более масштабную борьбу.

Как заявил пресс-секретарь Мерца Стефан Корнелиус: "Мы также видели в реакции России на действия США в Иране, что здесь снова прослеживается явное принятие чьей-то стороны, которое США не разделяют".

Рост потерь России на поле боя, которые она больше не может компенсировать новобранцами, также может дать Мерцу возможность убедить Трампа оказать давление на Россию, сказал Норберт Рёттген, высокопоставленный депутат от партии Мерца.

"У России есть как военные, так и экономические проблемы, которые нарастают и становятся все более очевидными", – сказал Рёттген. "Это определенный новый фактор".

Иран и война в Укране

Ранее СМИ отмечали, что поскольку операция Трампа против Ирана является приоритетной задачей для планировщиков Пентагона и Белого дома, европейские чиновники опасаются, что он потеряет интерес к прекращению войны России против Украины.

При этом Трамп на фоне операции США в Иране в очередной раз обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что он передал слишком много оружия Украине.

