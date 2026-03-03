Замена 8 марта: что для украинок готовят депутаты

Новый праздник предлагается отмечать 25 февраля.

Для украинок в Верховной Раде Украины готовят замену празднику 8 марта. Об этом говорится в соответствующем проекте Постановления об установлении в Украине праздничного дня - Дня украинской женщины (№15052).

Этим проектом постановления предусматривается установить в Украине праздник - День украинской женщины, который будет отмечаться ежегодно 25 февраля.

Кроме того, Кабинету министров Украины рекомендуется разработать и утвердить в течение трех месяцев со дня принятия этого постановления комплексный план мероприятий по празднованию на государственном уровне Дня украинской женщины.

В пояснительной записке к проекту постановления указывается, что он направлен на признание устоявшихся традиций и укоренение исторической памяти в украинском культурном пространстве. В тексте говорится:

"Сейчас украинская нация переживает период возрождения, свершилась Революция Достоинства и ведется ожесточенная война с агрессором - Российской Федерацией. Именно сейчас восстанавливается украинский взгляд на мир и формируются новые традиции нации-победителя, что требует закрепления и на символическом уровне государственного календаря, покончив с навязанными традициями прошлого наследия".

Так, отмечают авторы проекта постановления, до сих пор на государственном уровне выходным днем определен 8 марта - "так называемый "Международный женский день", установленный оккупационным московским режимом с целью популяризации собственного взгляда на роль и место женщин".

"Он был введен по инициативе Клары Цеткин в 1921 году, с привязкой к началу Февральской революции в России 1917 года. В противовес считаем более целесообразным отмечать "День украинской женщины" в дату рождения самой известной украинской писательницы и общественной деятельницы - Леси Украинки, а именно 25 февраля", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что эта праздничная дата, которую предлагается ввести в календарь, "уже апробирована обществом и десятилетиями отмечается украинскими общинами на родине и за рубежом".

"Теперь же необходимо наконец закрепить официальный статус этой даты, которая уже признана украинским народом", - подчеркнули авторы проекта.

Так, его целью является установление украинского праздника и "устранение наследия колониального прошлого в культурной жизни и быту, очищение государственного календаря от навязанных прошлым дат, а также признание устоявшихся традиций и укоренение исторической памяти в украинском культурном пространстве".

8 марта - детали

Как сообщал УНИАН, впервые праздники, напоминающие современный Международный женский день, возникли в начале XX века.

День женщин имел официальный статус государственного праздника в СССР и сохранил его в Украине после провозглашения независимости. Дата 8 марта включена в перечень государственных праздников, по случаю которых предусмотрен выходной.

В последние годы на фоне политики декоммунизации периодически звучат инициативы отменить этот праздник в Украине.

