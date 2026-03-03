Интенсивность войны подчеркнула уязвимость запасов ракет для современных систем ПВО.

Из-за эскалации на Ближнем Востоке США и их союзники используют значительное количество ракет для систем Patriot, чтобы сбивать иранские ракеты и дроны. Как пишет Business Insider, это оружие и до этого находилось под большой нагрузкой.

Батареи MIM-104 Patriot, батареи высотной обороны Terminal и перехватчики из серии Standard Missile, базирующиеся на кораблях, задействованы в предотвращении иранских угроз. В том числе используются запасы ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3). Их задействовали союзники США на Ближнем Востоке - Катар, Бахрейн, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.

Отмечается, что спрос на перехватчики Patriot и другое оружие противовоздушной обороны в этом конфликте, вероятно, больше, чем один перехватчик на каждую угрозу. Это, пишут авторы, "увеличивает нагрузку на запасы ракет, а промышленность пытается удовлетворить растущий спрос".

Видео дня

При этом, по мнению аналитиков, ни Израиль, ни Соединенные Штаты не имеют достаточного количества боеприпасов, как наступательных, так и оборонительных, для "войны, которая продлится недели или месяцы". "Результат конфликта с Ираном может частично зависеть от того, что закончится раньше: иранские ракеты или арсеналы перехватчиков противоположной стороны", – пишут авторы.

Некоторые СМИ уже сообщали о том, что запасы перехватчиков Patriot исчерпываются. Пентагон в прошлом году опроверг эти сообщения, однако Министерство обороны также пытается резко увеличить производство.

Издание пишет, что Украина является основным источником растущего спроса на ракеты Patriot, поскольку полагается на это оружие для отражения регулярных российских обстрелов.

В конце 2024 года адмирал ВМС США Сэмюэл Папаро, глава Индо-Тихоокеанского командования США, заявил, что продолжающиеся боевые действия в Украине и на Ближнем Востоке "съели" запасы ракет Patriot, необходимые в его зоне ответственности.

Производство наращивается

Производство PAC-3 компанией Lockheed Martin продолжает расти. В 2024 году они достигли цифры в 500 единиц. В течение семи лет Lockheed стремится увеличить производство перехватчиков Patriot до 2000 в год. Один перехватчик PAC-3 стоит примерно 3,7 миллиона долларов.

Данные закупок ракет PAC-3, собранные и проанализированные CSIS, показывают, что между 2015 и 2024 финансовыми годами Пентагон закупал в среднем почти 270 ракет ежегодно. CSIS отметила, что такие шаги, как решение армии увеличить объемы закупок Patriot, помогают послать промышленности устойчивый и надежный сигнал спроса.

В прошлом году армия США начала расширение закупок ракет-перехватчиков, планируя инвестировать более 1 миллиарда долларов только в ракеты Patriot, а в целом – 13 773 ракеты.

"Конфликты в других местах затрудняют создание значительных запасов. Они нужны США, и они нужны многочисленным странам-партнерам. Без достаточных запасов США рискуют быть втянутыми в серьезный конфликт с почти равноправным врагом, таким как Китай, без достаточных средств противовоздушной обороны, что ставит их в опасное положение в ракетном бою", - добавили авторы.

Использование систем Patriot

Как писал УНИАН, после начала израильской операции "Ревущий лев" и американской операции "Эпическая ярость" в субботу, были нанесены удары по всему Ирану. Тегеран в ответ обстреливает ракетами и дронами страны, поддерживающие американские войска.

По данным СМИ, при нынешних темпах использования запасов ракет-перехватчиков для Patriot в Катаре хватит на четыре дня. И Катар, и ОАЭ уже обратились за помощью к союзникам с просьбой о противодействии атакам. В частности, атакам дронов, которые стали большей угрозой, чем баллистические ракеты

Напомним, что США рассматривают возможность передислокации систем ПВО Patriot и THAAD из Южной Кореи на Ближний Восток, если война с Ираном затянется. Передислоцированы также могут быть средства наблюдения и разведки, например, беспилотные летательные аппараты MQ-9 "Reaper".

Есть ли угрозы ограничения поставок для Украины?

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "раньше делать выводы" о влиянии конфликта с Ираном на доступность ракет-перехватчиков Patriot. Но не исключил, что длительные боевые действия на Ближнем Востоке повлияют на поставки.

