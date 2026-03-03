Доллар подскочил до нового рекорда: официальный курс валют на 4 марта

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,46 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 4 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,45 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 22 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,46 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 14 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,56/43,59 грн/долл., а единая европейская валюта - 50,58/50,60 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 3 марта вырос на 11 копеек и составил 43,52 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43,04 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне подешевел сразу на 30 копеек и составлял 51,08 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,35 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подорожал на 20 копеек и составлял 43,50 гривни за доллар, а курс евро снизился на 25 копеек и составлял 51,05 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 42,90 гривни, а евро - по курсу 50,05 гривни за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: