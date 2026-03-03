Францию вновь признали самой посещаемой страной мира: есть ли там еще места без толп

Эксперты отобрали семь очаровательных мест во Франции, куда можна отправиться на отдых в 2026 году, чтобы избежать толп и не разориться.

Франция уже неоднократно признавалась одной из самых популярных среди туристов стран мира. И пока такие популярные направления как Париж или Канны трещат по швам, путешественники все чаще переключают внимание на менее переполненные места в стране – не теряющие при этом того самого особого французского шарма.

Сколько туристов посещают Францию

Согласно последним данным, в 2025 году Францию посетили 102 миллиона туристов. И это на 2 миллиона больше, чем годом ранее, когда страна принимала летний Олимпийские игры, передает EuroNews со ссылкой на данные Министерства экономики Франции.

При этом на на долю туристов пришлось 743 миллиона ночевок в отелях и других видах коммерческого размещения, что на 7,5% по сравнению с 2024 годом.

В то же время резкий рост числа туристов принес во французский бюджет рекордный доход от туризма в размере 77,5 млрд евро, что на 9% больше, чем в 2024 году, и на 37% больше, чем в 2019 году.

7 скрытых жемчужин Франции вдали от толп туристов

Команда Sun Travel из личного опыта назвала семь очаровательных мест во Франции, куда можна отправиться на отдых в 2026 году, чтобы избежать толп и не разориться.

Сент-Максим

Тем, кто хочет найти доступную альтернативу Сен-Тропе, руководитель отдела цифровых технологий газеты Sun Кэролайн Макгуайр рекомендует обратить внимание на небольшой прибрежный городок Сент-Максим.

"Впервые я отдыхала в Сент-Максиме 30 лет назад, и хотя с тех пор его популярность возросла, этот приморский городок сохранил свое элегантное и традиционное очарование. Известный как "скромная младшая сестра" всемирно известного Сен-Тропе, Сент-Максим предлагает ту же расслабленную провансальскую атмосферу, но за значительно меньшие деньги", – отмечает она.

Ла-Рошель

В свою очередь туристический репортер Элис Пенвилл делится воспоминаниями об отдыхе в прибрежном городе Ла-Рошель на юго-западе Франции.

"Для любителей морепродуктов здесь нет ничего лучше, чем свежие уловы Бискайского залива, которые подают в местных ресторанах", – рассказывает она.

Кемпинг Du Domaine, Борм-ле-Мимоза

Тем временем руководитель Sun Travel Лиза Минот называет своим любимым местом для отдыха во Франции роскошный кемпинг Camp du Domaine на берегу моря, куда она впервые попали в возрасте шести лет с родителями – и теперь возвращается туда почти каждый год на протяжении 50 лет, уже со своей семьей.

"Сама деревня Бормес, спускающаяся по склонам массива Мор, – это лабиринт из красивых средневековых улочек и каменных переулков. Она известна как "цветочная деревня" благодаря великолепным цветам, украшающим ее окрестности, – особенно желтой мимозе, которая цветет с января по март. А наш кемпинг расположен на побережье в Ла-Фавиере с его обширным песчаным пляжем. Мы приезжаем с нашим караваном, но на территории также есть множество бунгало под аренду, разбросанных по покрытым соснами холмам", – поделилась она.

Морзин

В свою очередь помощник редактора отдела путешествий Софи Светоховски предпочитает отдыхать в Альпах.

"Морзин славится своими живописными, покрытыми пушистым снегом горнолыжными склонами, а в центре города находится группа небольших гор, с которых открывается вид на уютные рестораны, где подают тартифлет в огромных количествах. Однако это далеко не все. Вершины так же прекрасны в летние месяцы, превращаясь в травянистые тропы для велосипедистов, а его водные пути отлично подходят для рафтинга", – отмечает она.

Шантийи

Также Софи любит город Шантийи, известный своими взбитыми сливками.

"Возможно, до хаотичной столицы всего полчаса езды на поезде, но кажется, что Шантийи отдален на световые годы от Парижа. Его мощеные улицы, которые остаются мирно тихими в пиковые месяцы, обладают атмосферой старого мира. Возможно, это отчасти связано с его величественным замком, который гордится своей исторической конной школой, где публичные демонстрации проводятся регулярно в течение всего года. И не будем забывать, чем Шантийи по-настоящему славится: его особыми взбитыми сливками, впервые созданными в XVII веке и до сих пор пользующимися большой популярностью", – говорит она.

Бретань

А вот корреспондент издания Сианн Филдинг предпочитает отдыхать в северной Франции.

"В регионе Бретань на северо-западе Франции находится сказочный город Кемпер. Во время посещения вас поразит количество исторических, живописных зданий. Прогуляйтесь по средневековому Старому городу – и вы найдете готический собор Сен-Корентен и улицы, украшенные бретонской готической архитектурой. Многие дома имеют фахверковую конструкцию с выступающими верхними этажами, создавая ощущение, будто вы попали в декорации диснеевского мультфильма о принцессе", – говорит она.

Лилль

Заместитель редактора отдела путешествий Кара Годфри рекомендует посетить город Лилль, который иногда называют "маленьким Парижем".

"Он, безусловно, проще в плане передвижения, чем столица. В нем даже есть своя "Триумфальная арка", хотя и в виде небольших ворот XVII века посреди кольцевой развязки", – отмечает она.

Отдых во Франции – советы туристам

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее британка Анна Ричардс, уже несколько лет живущая во Франции, назвала 11 вещей об этой стране, которые могут знать только местные жители. По ее словам, из-за незнания этих правил поведения туристы рискуют попасть в неловкие ситуации.

В свою очередь эксперт по туризму Ник Каннингем рассказал, в какие месяцы отдых в Париже обойдется дешевле всего.

