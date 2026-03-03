Путин станет единственным победителем в войне Трампа с Ираном, - обозреватель Bloomberg

Война с Ираном не могла произойти в более подходящее время для Кремля, или в худшее – для Киева, считает аналитик.

Россия уже явно выигрывает от решения президента Дональда Трампа начать войну с Ираном. И эта выгода будет расти по мере продолжения конфликта. Об этом пишет в своей колонке обозреватель Bloomberg Марк Чемпион.

Он указывает, что операция США, которая может продлиться четыре-пять недель, значительно истощит американские ракетные хранилища – как для наступательных, так и для оборонительных целей – а также поднимет мировые цены на нефть и природный газ, от которых зависит российская экономика и военный бюджет.

Любое длительное закрытие Ормузского пролива или уничтожение экспортных мощностей по добыче нефти и газа в Персидском заливе также может положительно повлиять на экспорт подсанкционных энергоносителей РФ.

Кроме того, поддержание высокоинтенсивной воздушной кампании с участием двух авианосных ударных групп требует значительного сбора разведывательной информации, от воздушной разведки до анализа спутниковых данных в реальном времени. И по мере продолжения ударов по Ирану США, скорее всего, перенаправят эти ресурсы, которые имеют решающее значение для обороны Украины, на свои собственные цели.

"По всем этим пунктам война Трампа с Ираном не могла произойти в более подходящее время для Кремля, или в худшее – для Киева", - пишет аналитик.

Долгосрочные последствия для России

У Кремля мало полезных союзников, и Тегеран был одним из них по географическим причинам, а также из-за своих размеров и развитой оружейной промышленности. Иран также является важным звеном в формирующемся Международном транзитном коридоре Север-Юг, который Россия и Индия строят для соединения своих рынков.

"Потеря Тегерана из-за влияния США станет для Кремля долгосрочной стратегической потерей, не говоря уже о том, что это будет позорно", - отмечает Чемпион.

Главный вопрос для Путина

Однако неспособность защитить союзников не так важна для России, по сравнению с тем, добьется ли Путин успеха или потерпит неудачу в войне в Украине, отмечает аналитик.

В последнее время российские войска испытывают серьезные трудности. Их продвижение на поле боя замедляется, даже несмотря на рост потерь в личном составе, и темпы обмена - российских потерь на завоеванную территорию - становятся неприемлемыми.

К тому же, российская экономика и государственный бюджет сейчас находятся под растущим давлением, и простые россияне начинают ощущать последствия.

"Резкий рост мировых цен на нефть пришёл бы на помощь. Так же, как и любое сокращение доступности американских ракет и перехватчиков, или – что еще лучше – осознание в Белом доме того, что после Ирана США нуждаются в прекращении огня на Украине, независимо от условий. Любое давление, которое Путин мог испытывать, чтобы пойти на уступки ради обеспечения прочного мирного урегулирования, исчезло бы", - отмечает аналитик.

Россия и война в Иране

Ранее в Forbes раскрыли, какие три выгоды может получить Путин от войны на Ближнем Востоке. Первая - это рост цен на нефть, что позволит Кремлю финансировать войну против Украины.

Вторая причина заключается в том, что Иран на фоне войны еще больше будет нуждаться в российском оружии, и это может обеспечить Кремлю дополнительный доход.

Третье преимущество от боевых действий для Москвы заключается в том, что Америка тратит на них значительные ресурсы, что в будущем подорвет способность США оказывать военную поддержку Украине.

