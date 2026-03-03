В Китае отреагировали на слова Зеленского о 'невовлеченности' Пекина к миру в Украине

По словам спикера МИД Китая, Пекин стремится способствовать мирным переговорам.

Китай с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину выступает за мирные переговоры и прилагает усилия для остановки войны. Об этом заявила спикер МИД КНР Мао Нин во время брифинга.

"С самого начала украинского кризиса Китай стремится способствовать мирным переговорам, и усилия Китая по прекращению боевых действий очевидны для всех стран", - сказала она.

Также Мао Нин добавила, что лидер Китая Си Цзиньпин придерживается четырех принципов: уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств, соблюдение Устава ООН, учет беспокойств по безопасности стран и поддержка мирного урегулирования.

"Это всегда была позиция Китая", - подчеркнула спикер МИД КНР.

Украина не видит вовлеченность Китая в урегулирование войны

Заявление Мао Нин стало реакцией на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что наша страна не видит вовлеченность Китая в мирное урегулировании войны. По его словам, важно привлечь Пекин к этому процессу.

Зеленский отметил, что украинским дипломатам поручено быть в контакте с китайской стороной. Он подчеркнул, что лидер Китая Си Цзиньпин может повлиять на поставки некоторых видов оружия для России.

