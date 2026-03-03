В сети хоронят Квентина Тарантино: что происходит

В X распространили фейк о его гибели в Израиле.

Оскароносный режиссер Квентин Тарантино был вынужден публично опровергнуть слухи о своей смерти после того, как в сети появился вирусный пост с утверждением, что он якобы погиб от иранской ракеты в Тель-Авиве.

Фейковое сообщение появилось на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Тарантино уже четыре года живет в Тель-Авиве вместе с женой, израильской певицей и моделью Даниэллой Пик, и их детьми. Ранее режиссер признавался, что город напоминает ему "меньшую версию Лос-Анджелеса" с прекрасными ресторанами и ночной жизнью.

Информация быстро разошлась по сети и даже ошибочно приписывалась изданию Deadline. Впрочем, представитель 62-летнего кинематографиста в комментарии Daily Mail категорически опроверг эти заявления, назвав их ложными.

Как известно, значительное обострение на Ближнем Востоке произошло после резкой эскалации между Ираном и Израилем и США. После того, как американский президент Дональд Трамп объявил о проведении военной операции "Эпическая ярость", Иран начал наносить удары по базам союзников США в ОАЭ, Кувейте, Бахрейне, Катаре и Саудовской Аравии.

Как сообщал УНИАН, множество туристов, среди которых и граждане Украины, застряли в Объединенных Арабских Эмиратах из-за нового витка обострения.

