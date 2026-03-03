5 невероятно интересных фильмов 2026 года, которые вы могли пропустить

Начало года подарило нам много оригинальных проектов.

Когда речь заходит о кинопремьерах, все внимание обычно привлекают громкие франшизы и звездные блокбастеры. Однако настоящие жемчужины часто скрываются в тени крупных рекламных кампаний.

Начало 2026 года уже успело подарить нам несколько камерных, но чрезвычайно сильных историй, которые держат в напряжении до последней минуты. УНИАН предлагает вам обратить внимание на эти пять:

1. Помогите

После авиакатастрофы на безлюдном острове остаются только двое: строгая сотрудница офиса и ее невыносимый и самовлюбленный босс. Однако в дикой природе корпоративная иерархия быстро разрушается, превращая их борьбу за жизнь в жестокую игру за власть и доминирование.

2. Пробужденные

После катастрофического военного инцидента главная героиня присоединяется к команде, которая занимается сбором тел, надеясь найти своего пропавшего мужа. Однако она быстро осознает, что мертвые в этой зоне не совсем... мертвы, а военное руководство скрывает истинную природу произошедшего.

3. Как совершить убийство

Фильм рассказывает о "черной овце" чрезвычайно богатой семьи. Узнав, что его вычеркнули из наследства, он решает методично и изобретательно устранить каждого родственника, который стоит между ним и огромным капиталом.

4. Сомнамбула

Молодая женщина обращается в экспериментальную клинику, чтобы вылечить свои ужасные приступы лунатизма. Вскоре она начинает замечать, что события, которые она считала снами во время ночных блужданий, происходят в реальности.

5. Объект X

В центре сюжета - высокотехнологичное подземное хранилище, где хранится смертельно опасный биологический организм. Когда из-за сбоя в системе охлаждения вирус начинает вырываться наружу, двое обычных работников становятся единственной преградой на пути к глобальной катастрофе.

