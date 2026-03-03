Цены на топливо в Украине достигли рекордов: сколько теперь стоит бензин, дизель и автогаз

Из-за войны в Иране цены на нефть выросли примерно на 10%.

Во вторник, 3 марта, цены на украинских АЗС продолжили стремительно расти. Причиной стало повышенное волнение на международных рынках из-за обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке, на которое реагируют операторы, сообщает портал "НафтоРинок".

Так, сети OKKO и WOG повысили стоимость бензина и дизельного топлива сразу на 2 грн/л. Цена на газ выросла на 1 грн/л и превысила отметку 40 грн/л.

Текущие цены составляют:

Видео дня

бензин А-95 – 68,99 грн/л (+2 грн/л);

бензин А-95+ – 71,99 грн/л (+2 грн/л);

бензин А-98/А-100 – 78,99 грн/л (+2 грн/л);

дизельное топливо – 68,99 грн/л (+2 грн/л);

премиальное дизельное топливо – 71,99 грн/л (+2 грн/л);

автогаз – 40,98–40,99 грн/л (+1 грн/л).

В целом с 18 февраля, на фоне эскалации и роста мировых цен на нефть, в сетях OKKO и WOG бензин и дизельное топливо подорожали на 5 грн/л.

Сеть UPG сегодня отметилась еще большим повышением цен: бензины и дизельное топливо прибавили по 3 грн/л, а автогаз подорожал на 2 грн/л.

Текущие цены выглядят так:

бензин А-95 – 65,90 (+3 грн/л);

бензин upg95 – 68,90 (+3 грн/л);

бензин upg100 – 75,90 (+3 грн/л);

Euro Diesel – 65,90 (+3 грн/л);

upgDiesel – 68,90 (+3 грн/л);

газ – 40,0–40,5 (+2 грн/л).

С середины февраля цены в сети UPG выросли до 5 грн/л.

Также во вторник повышение цен зафиксировали в сетях Ukrnafta, БРСМ-Нафта, AMIC, SOCAR, KLO и Parallel (до 2 грн/л), а также в сети Chipo (до 4 грн/л).

Некоторые региональные операторы повысили цены еще больше. В понедельник максимальные изменения наблюдались в сети Vt Petroleum в Ивано-Франковской области: там все виды топлива подорожали сразу на 5 грн/л, а автогаз достиг рекордных 41,75 грн/л. Во вторник цены выросли еще на 3 грн/л, так что суммарный прирост за два дня достиг 8 грн/л.

Война в Иране и цены на энергоносители – главные новости

Западные отраслевые аналитики предупредили, что нефтяные рынки могут оказаться под давлением паники на фоне опасений затяжного конфликта с Ираном. Среди ключевых рисков они выделяют возможный хаос в странах Персидского залива.

Специалисты отмечали, что иранское руководство, сталкиваясь с угрозой существованию режима, может попытаться втянуть соседние государства региона в кризис, чтобы заставить США вернуться за переговорный стол.

В то же время на сегодняшний день цены на нефть демонстрируют "умеренный" рост. Утром фьючерсы на нефть марки Brent торговались по 79,44 доллара за баррель, прибавив 1,70 доллара, или 2,2%. Фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 1,17 доллара, или 1,6%, до 72,40 доллара за баррель.

По словам директора консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна, ситуация действительно далека от апокалиптических прогнозов. По его убеждению, главная угроза сегодня – это паника. Эксперт обращает внимание на то, что некоторые сети, обычно работающие в среднем ценовом сегменте, пытаются не отставать от лидеров, опасаясь быстрого истощения запасов.

Куюн прогнозирует падение цен, как только иранский фактор исчезнет с повестки дня. По его словам, нефти в мире станет еще больше, ведь добыча в Иране долгие годы была ограничена санкциями. Соответственно, цены в Украине тоже упадут.

Вас также могут заинтересовать новости: