Мама Зендеи нарушила молчание после слухов о тайной свадьбе с Томом Холландом

Мать актрисы решила расставить точки над "і".

Мама американской актрисы Зендеи, известной по фильмам "Дюна" и "Соперники", отреагировала на слухи о тайной свадьбе звезды с актером Томом Холландом ("Дьявол навсегда", "Человек-паук: Возвращение домой").

Все началось после того, как стилист Лоу Роуч на красной дорожке Actor Awards загадочно заявил, что свадьба звездных актеров уже состоялась. Его слова мгновенно стали вирусными и подогрели подозрения фанатов.

Как пишет Radar Online, учительница Клэр Стермер опубликовала фрагмент интервью стилиста в своих социальных сетях и добавила смайлик со смехом и короткую подпись: "Смех...".

Видео дня

Слухи об изменении статуса пары ходят уже более года. В феврале Зендею заметили с простым золотым обручальным кольцом во время прогулки в Беверли-Хиллз. А еще раньше - на "Золотом глобусе-2025" - актриса появилась с роскошным бриллиантовым кольцом на безымянном пальце левой руки.

Дополнительную интригу добавил и сам Холланд. Во время одного из публичных мероприятий, когда журналист назвал Зендею его "девушкой", актер с улыбкой ответил: "Невеста".

Пара познакомилась в 2016 году на съемках фильма "Человек-паук" и с тех пор старается максимально оберегать личную жизнь. Холланд ранее признавался, что возлюбленная поддерживала его во время борьбы с алкогольной зависимостью, а оба неоднократно подчеркивали, что считают свои отношения "священными" и защищают частную жизнь настолько, насколько это возможно.

Вас также могут заинтересовать новости: