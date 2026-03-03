Цена на РДН упала до минимума года из-за активности СЭС, - ExPro

По словам старшего аналитика рынка электроэнергии ExPro Сергея Коваля, кроме сезонного фактора, на ценовую динамику повлияли дополнительные факторы.

Средневзвешенная цена на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" достигла минимума в этом году - 4816 грн/МВт-ч. Об этом свидетельствуют данные "Оператора рынка" по результатам торгов на 3 марта 2026 года, передает ExPro.

По сравнению с предыдущими сутки цена в ОЭС Украины снизилась на 35%. Это самый низкий показатель с 26 декабря 2026 года.

По словам старшего аналитика рынка электроэнергии ExPro Сергея Коваля, кроме сезонного фактора, на ценовую динамику повлияли дополнительные факторы.

Видео дня

"Несмотря на сезонный характер ценовой динамики на РДН, существуют дополнительные факторы, а именно - нераспроданные объемы "Энергоатома" на первую декаду (нереализованными осталось почти 1 ГВт мощности), а также солнечная погода, что положительно влияет на солнечную генерацию. Цена в дневные часы опустилась до самых низких значений за последние 4 месяца", - отметил аналитик.

Напомним, предельные цены (прайс-кепы) на краткосрочных сегментах рынка электроэнергии установлены Регулятором до 31 марта. Их уровень определяет верхнюю границу ценовых заявок на РДН и внутрисуточном рынке, однако фактическая цена формируется в зависимости от соотношения спроса и предложения.

Вас также могут заинтересовать новости: