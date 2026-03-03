Ефросинина назвала продукты, от которых отказалась навсегда

Ведущая исключила из меню много продуктов.

Украинская телеведущая, общественная деятельница и блогерша Мария Ефросинина призналась, что имеет список продуктов, которые полностью исключила из своего рациона.

46-летняя ведущая отвечала на вопросы подписчиков своего Instagram-аккаунта, когда один из них спросил, есть ли в ее рационе мясо. В ответ Ефросинина назвала продукты, которых в ее ежедневном меню нет:

"В моем рационе есть все, кроме сахара, белого теста, кетчупов и майонезов, сосисок и колбас, а также сладких газированных напитков".

Также блогерша рассказала о своем любимом завтраке - больше всего утром Маше нравится яичница с авокадо. "Яйца, еще раз яйца, авокадо и немного полезных углеводов. Иногда плюс еще какой-нибудь рыбный белок. И, конечно, кофе. Я жду его уже с вечера", - написала она, добавив фотографию завтрака.

Как сообщал УНИАН, недавно об особенностях своего питания рассказывала 40-летняя актриса театра и кино Анна Саливанчук, известная по сериалу "Райское место". Артистка призналась, что не имеет ограничений в еде, но ест только один раз в день - в обед.

"У меня нет такого, что "ой-ой-ой, я это не съем". Если хочу - ем, но в меру. Потому что больше уже не могу, похудела, у меня уже уменьшился желудок", - добавила актриса.

