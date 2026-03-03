Рискну предположить, что война против Ирана действительно продлится 4-5 недель. Ведь ее продолжительность полностью зависит от Трампа, а не от Ирана или кого-то еще. И он завершит ее тогда, когда это будет ему выгодно. Это произойдет, вероятно, перед самой главной дипломатической миссией президента США за его второй срок.

Речь о том, что на апрель запланирована встреча Трампа с главой КНР Си Цзиньпином. И Трампу принципиально важно прибыть на эту встречу победителем. При этом не имеет значения, что будет происходить на поле боя. Ему в любом случае к этому времени нужно объявить себя победителем.

Задачи войны, которые объявил Трамп, конкретны, но достаточно гибки для интерпретации:

уничтожение военно-промышленного комплекса Ирана;

уничтожение его ядерной программы;

ликвидация угрозы для национальной безопасности США со стороны правительства Ирана (то есть уничтожение военно-политического руководства Тегерана);

уничтожение прокси политических образований Ирана в регионе (то есть еще раз - уничтожение военно-политического руководства Тегерана, но вместе с союзными политическими движениями в регионе).

Эти задачи вполне возможно втиснуть в заявленные сроки. Особенно, если добавить к этому собственные толкования и оценки.

Чтобы их достичь, США будут точечно выжигать все возможные локации, где будут находиться иранские военные производства, военные, их политические руководители или военная техника. И когда придет время для встречи с Си, будет торжественно объявлена победа.

К этому времени от технической базы армии Ирана действительно может ничего не остаться.

Если же удастся еще и изменить сам режим, то это будет действительно джекпот. Но в планах об этом пока/уже не идет речи.

Есть и еще одна причина, почему для Трампа важно не затягивать с завершением войны. Это специфика американского законодательства. В США президент может применять армию для военных операций без согласия Конгресса в течение 60 дней. Дальше - нужно согласие Конгресса. А Трампу получить такое согласие будет трудно хотя бы потому, что поддержка иранской миссии в американском обществе довольно низкая. А в стране, между прочим, проходят промежуточные выборы в Конгресс.

То есть, Трампу нужно завершать войну в сжатые сроки в любом случае.

Отдельно добавлю, что иранский режим должен быть наказан. Прежде всего, за поддержку войны России против Украины. Чтобы осознать роль Ирана в войне против Украины, достаточно представить себе, насколько война была бы другой, если бы не было "Шахедов", технологии которых Тегеран передал Москве. И это - лишь один пример.

Поэтому не имеет значения, при каких обстоятельствах это наказание будет происходить. Важно только, чтобы это наказание произошло как можно быстрее.