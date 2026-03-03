Зеленский ответил, будет ли снова баллотироваться в президенты

Зеленский подтвердил возможность проведения выборов до полного окончания войны.

Президент Владимир Зеленский не уверен в своем будущем участии в выборах президента.

Об этом он сказал в интервью изданию Corriere Della Sera. "Настоящий вопрос заключается в том: когда мы сможем провести выборы? Безусловно, они состоятся после окончания войны, а не во время временного перемирия. И я совсем не уверен, что буду баллотироваться, посмотрю, чего захотят украинцы", – ответил Зеленский.

В то же время в Офисе президента отметили, что СМИ могли не совсем корректно передать слова Зеленского. По их словам, президент Украины имел в виду следующее:

"Настоящий вопрос такой: когда мы сможем провести выборы? Если они состоятся после завершения войны, а не во время временного прекращения огня, я совсем не уверен, что буду баллотироваться – посмотрю, чего захотят украинцы", – отметили в ОП.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина может провести выборы только при условии прекращения огня сроком на два месяца. В то же время он поставил под сомнение желание партнеров относительно выборов. По словам президента, настоящей целью может быть желание "заменить" его.

Отметим, что на фоне войны на Ближнем Востоке Зеленский заявил, что готов отправить украинских экспертов в этот регион, но только при условии установления временного перемирия в Украине. Он пояснил, что Ближний Восток имеет тесные экономические отношения с РФ и мог бы повлиять на Москву с соответствующей инициативой.

