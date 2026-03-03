Звезда 'Зловещих мертвецов' сообщил о неизлечимой болезни

Брюс подчеркнул, что будет бороться с раком.

Американский актер Брюс Кэмпбелл, известный по фильмам "Зловещие мертвецы" и "Доктор Стрэндж 2", сообщил об онкологическом заболевании.

По словам 67-летнего мужчины, врачи диагностировали у него рак, который поддается лечению. Больше подробностей актер решил не раскрывать, однако добавил, что будет вынужден изменить свой ритм жизни в пользу борьбы с болезнью.

"В наше время, когда у кого-то возникают проблемы со здоровьем, это называют "возможностью", так давайте и считать. Это называют типом рака, который "поддается лечению", а не "излечим". Извините, если это для вас шок – для меня это тоже было шоком. Хорошая новость в том, что я не буду вдаваться в подробности. Я публикую это, потому что в профессиональной деятельности кое-что придется изменить – выступления, конференции и работа в целом должны уступить место лечению", – отметил Кэмпбелл в сети Х.

Брюс подчеркнул, что планирует летом интенсивно лечиться и заверил поклонников, что с ним все будет хорошо.

"Не бойтесь, я старый выносливый су*ый сын и имею прекрасную поддержку, поэтому надеюсь, что еще долго буду с вами. Как всегда, вы – лучшие фаны в мире, и я надеюсь скоро вас увидеть!" – добавил актер.

Что известно об актере Брюсе Кэмпбелле

Брюс Кэмпбелл родился в США. Дебютировал в студенческих проектах, а затем принял участие в создании короткометражного фильма "В лесу".

Кэмпбелл также снимался в телесериалах "Геркулес: Легендарные путешествия" и "Ксена: принцесса-воин", в котором долгое время играл роль Автолика.

Напомним, ранее известная американская актриса Дженна Фишер рассказала о борьбе с раком.

