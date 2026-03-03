Россияне начиняют дроны-приманки шрапнелью: аналитик предупредил об опасности

Такой беспилотник может сработать, увидев мобильную огневую группу.

Российские оккупанты начали устанавливать на дроны-приманки шрапнельные боевые части. Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Российские оккупанты стали устанавливать на дроны-приманки типа "Гербера" боевые шрапнельные части. Применяться стали классические 15-килограммовые боевые части 152-мм артиллерийского снаряда", – рассказал Коваленко.

При этом, по его словам, сама по себе "Гербера", которая является дешевым средством отвлечения ПВО, блока наведения не имеет. Ее управление может осуществляться в режиме реального времени непосредственно пилотом или разведывательным дроном.

"Опасность заключается в том, что если такой кусок пенопласта фиксирует МОГ (мобильно-огневую группу – УНИАН) или систему ПВО, то может детонировать в воздухе, с помощью шрапнели, создавая серьезную площадь повреждения, особенно небронированной техники", – подчеркнул аналитик.

Он подчеркивает, что бывают случаи, когда грибники в лесу и (или) фермеры в поле позируют на камеру на фоне подавленных РЭБ или сбитых "Гербер".

"Делать это всегда строго запрещено. А с учетом того, что российские войска начинают устанавливать на них БЧ, то тем более. Даже сбитый дрон – опасный дрон. Подходить к ним, а тем более двигать, перевозить и осуществлять другие манипуляции смертельно опасно", – подчеркнул Коваленко.

Угроза российских средств в Украине

Напомним, Украина – среди пятерки стран мира по минной проблематике. Как рассказал УНИАН глава правления Ассоциации саперов Украины Тимур Пистрюга, рейтинг основан на статистике пострадавших от мин и других взрывоопасных предметов.

По официальной статистике, по состоянию на середину августа 2025 года с начала полномасштабного вторжения от мин и других взрывоопасных предметов пострадали 1277 человек, из которых 354 погибли. На самом деле пострадавших может быть значительно больше.

Один из факторов, влияющих на статистику, – неразорвавшиеся боеприпасы и дистанционное минирование с помощью дронов, разбрасывающих, например, мины-лепестки.

