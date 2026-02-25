Вступление Украины в Евросоюз: Politico раскрыл, когда откроется окно возможностей

Украина рассчитывает на промежуток между выборами в двух ключевых странах Европы, чтобы обеспечить себе членство в ЕС.

Украина видит узкое окно возможностей для вступления в Евросоюз между выборами в Венгрии в апреле этого года и президентскими выборами во Франции в апреле 2027 года.

Как пишет Politico, Украина хочет, чтобы пункт о членстве в ЕС в 2027 году был включен в мирное соглашение, которое ведет президент США Дональд Трамп, и считает промежуток между двумя ключевыми европейскими выборами лучшим временем для вступления.

В свою очередь, как отметило издание власти ЕС работают над планом, который может предоставить Украине частичное членство в 2027 году. Это позволит стране получить статус наблюдателя на саммитах Европейского совета и в комитетах Европарламента, пока она закончит реформы, необходимые для получения полноправного членства.

Вопрос с Венгрией

Со ссылкой на дипломата ЕС и украинского чиновника издание сообщило, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не позволит заявке Киева продвинуться до апрельских выборов, поскольку он сделал оппозицию Украине ключевым элементом своей предвыборной кампании. Но Орбан может смягчить свою оппозицию, если ему удастся выиграть еще один срок, особенно если его к этому подтолкнет Трамп.

"Если Орбан проиграет выборы в Венгрии, и Брюссель, и Киев видят возможность для маневра под руководством Петера Мадьяра, лидера оппозиции, который лидирует в опросах", - отметило издание.

Дипломат ЕС заявил, что, несмотря на критику Мадьяра в адрес Украины, он, тем не менее, хочет более "конструктивно" сотрудничать с Брюсселем и может быть мотивирован желанием добиться разблокировки замороженных средств ЕС для Венгрии.

"Это может стать достаточным стимулом для того, чтобы он ослабил сопротивление Венгрии заявке Украины на вступление в ЕС. Если же этого недостаточно, администрация США может быть вынуждена оказать давление, если Трамп по-прежнему захочет играть роль посредника", - отметило издание.

Чего опасается Украина

По словам украинского чиновника, в Киеве опасаются, что если переговоры затянутся и Трамп потеряет интерес к мирному соглашению, то Украина останется вне Евросоюза до следующих выборов в ЕС в 2029 году или даже позже.

При этом, высокопоставленный представитель ЕСОднако полноправное членство Украины в ЕС до 2027 года исключено.

Чего ожидать от Франции

Брюссель и Киев также готовятся к президентским выборам во Франции в апреле 2027 года, на которых ультраправая партия "Национальное собрание", лояльная Кремлю, лидирует в опросах. Опасения заключаются в том, что если партия Марин Ле Пен выиграет президентские выборы до того, как Украине будет предложено место в ЕС, это может заблокировать членство.

Что делают в Евросоюзе

Пока Украина продолжает пытаться убедить страны-члены в том, что она скоро выполнит требования для вступления в ЕС, также обсуждается вопрос о том, как Брюссель может обновить процесс в соответствии с текущей геополитической ситуацией.

"У меня было много встреч, на которых мы обсуждали, как мы могли бы ускорить украинский путь в Европейский союз. Без реформ ничего не будет возможно", - прокомментировала изданию комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос.

Еврокомиссар добавила:

"Мы должны провести широкое обсуждение методологии процесса вступления, которая больше не подходит для нынешних времен. Эта методология хороша для мира, она хороша, когда у нас есть время".

Кос отметила, что если ЕС не сможет адаптироваться, он рискует подтолкнуть потенциальных членов к Кремлю и его союзникам:

"Если нам не удастся в ближайшее время интегрировать наших кандидатов в ЕС, то существует опасность того, что кто-то другой, обладающий большим влиянием в этих странах, использует их против нас, превратив их в оружие".

Вступление Украины в Евросоюз

Ранее УНИАН писал, что мирный план США предусматривает вступление Украины в Евросоюз до 1 января 2027 года. Это будет осуществимо в рамках ускоренного плана, который обсуждается на переговорах о прекращении войны.

17 января сообщалось, что Еврокомиссия рассматривает возможные пути быстрого присоединения Украины к Евросоюзу в рамках мирного соглашения, но без предоставления Киеву полного объема прав члена ЕС. Полноценное членство Украина должна была бы "заработать" после переходного периода.

