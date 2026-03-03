'Слишком поздно': Трамп заявил, что Иран просит США о переговорах

Трамп заявил, что ПВО, Военно-морской флот, Военно-воздушные силы и руководство Ирана исчезли

Иран хочет возобновить переговоры с США, но Вашингтон против этого. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Их противовоздушная оборона, Военно-воздушные силы, Военно-морской флот и руководство исчезли. Они хотят вести переговоры. Я сказал: "Слишком поздно"", - написал он.

Напомним, что еще 1 марта Трамп говорил о том, что Иран просит у США о переговорах. По его словам, иранские лидеры хотят возобновить переговоры, и он согласился на них.

Видео дня

Кроме того, в комментарии CNBC Трамп сказал, что операция США в Иране "продвигается очень хорошо", даже с опережением графика. Он заявил, что режим в Иране является одним из самых жестоких в истории.

Трамп заявил, что США "разбивают Иран в пух и прах"

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты "разбивают Иран в пух и прах". По его словам, большая волна атак еще впереди.

Трамп добавил, что США хотят помочь людям Ирана вернуть контроль над страной. Однако сейчас для них безопаснее всего оставаться дома, ведь "на улице опасно".

Кроме того, президент США прогнозирует, что война против Ирана может продлиться около четырех недель. Он подчеркнул, что не хочет, чтобы она длилась слишком долго.

Вас также могут заинтересовать новости: