Партию Порошенко выселяют из офиса из-за неуплаты миллионных долгов за аренду, - эксперт

Офис партии Порошенко на Лаврской в самом сердце Киева выселяют за миллионные долги. Как пишет политический эксперт Валентин Гладких, партия Порошенко использует этот повод для политического пиара. На самом деле ни о каком давлении на оппозицию речь не идет.
"Самого Порошенко разоблачили на схеме: в начале войны "седовласый" перестал платить аренду по 300 тыс. грн в месяц. Вместо этого нардеп выставил вооруженную охрану, сменил замки и сдал сотни квадратных метров в центре столицы в субаренду", - отмечает Гладких.
Он добавляет, что часть офиса Порошенко отдал под штаб батальона ТрО в обмен на фиктивное оформление на службу своих помощников, охранников и водителей: "Взамен от военных он хотел получить справку, которая помогла бы не платить арендную плату за весь офис".
"Теперь, когда Петра Алексеевича выселяют, он направил женское подразделение своей фракции записывать видео о рейдерстве прибыльного актива. В частности, вчера народные депутаты от ЕС заявили, что плетут в офисе сетки для фронта, поэтому Порошенко нужно простить все долги и оставить его заработки в покое", - добавляет эксперт.