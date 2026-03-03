Партию Порошенко выселяют из офиса из-за неуплаты миллионных долгов за аренду, - эксперт

Олигарх выставил вооруженную охрану, сменил замки и сдал сотни квадратных метров в центре столицы в субаренду.

Офис партии Порошенко на Лаврской в самом сердце Киева выселяют за миллионные долги. Как пишет политический эксперт Валентин Гладких, партия Порошенко использует этот повод для политического пиара. На самом деле ни о каком давлении на оппозицию речь не идет.

"Самого Порошенко разоблачили на схеме: в начале войны "седовласый" перестал платить аренду по 300 тыс. грн в месяц. Вместо этого нардеп выставил вооруженную охрану, сменил замки и сдал сотни квадратных метров в центре столицы в субаренду", - отмечает Гладких.

Он добавляет, что часть офиса Порошенко отдал под штаб батальона ТрО в обмен на фиктивное оформление на службу своих помощников, охранников и водителей: "Взамен от военных он хотел получить справку, которая помогла бы не платить арендную плату за весь офис".

Видео дня

"Теперь, когда Петра Алексеевича выселяют, он направил женское подразделение своей фракции записывать видео о рейдерстве прибыльного актива. В частности, вчера народные депутаты от ЕС заявили, что плетут в офисе сетки для фронта, поэтому Порошенко нужно простить все долги и оставить его заработки в покое", - добавляет эксперт.

Вас также могут заинтересовать новости: