Удар по 'облаку' Amazon: дроны повредили дата-центры на Ближнем Востоке

Два объекта серьезно повреждены, клиентам советуют переносить данные в другие регионы.

Облачное подразделение компании Amazon сообщило о длительных сбоях в своих сервисах после того, как дроны повредили несколько дата-центров на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg.

Отмечается, что беспилотники непосредственно попали в два объекта в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Еще одна атака произошла вблизи центра обработки данных в Бахрейне, где была повреждена инфраструктура.

В компании отметили, что работают над восстановлением работы сервисов, однако из-за характера физических повреждений восстановление может занять много времени. Сейчас клиенты компании сталкиваются с повышенным количеством ошибок и ограниченной доступностью сервисов.

Два из трех региональных центров обработки получили значительные повреждения. Третья зона работает в штатном режиме, хотя "некоторые сервисы подверглись косвенному воздействию из-за зависимости от пострадавших объектов".

Клиентам в регионе рекомендуется создать резервные копии данных и по возможности пользоваться центрами в других регионах. В целом компания управляет 123 зонами дата-центров в 39 регионах мира.

Издание Business Insider отмечает, что Amazon эвакуировала персонал и закрыла доступ по крайней мере к одному из центров обработки данных после того, как они получили структурные повреждения и затопление в результате атак последних дней.

После ударов вблизи Ормузского пролива десятки танкеров с нефтью застряли в Персидском заливе и не рискуют проходить ключевой морской коридор, что нарушает логистику в регионе и может поставить под угрозу добычу нефти.

2 марта Иран заявил, что будет обстреливать все суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив. Угроза со стороны Ирана для танкеров, проходящих через пролив, способствует значительному повышению мировых цен на нефть.

Кроме того, евро продолжил падение из-за неопределенности относительно сроков возобновления поставок нефти из региона. Главный экономист Европейского центрального банка Филипп Лейн предупредил, что затяжная война может вызвать скачок инфляции в еврозоне.

