Завтра температура в Украине прыгнет до +15°, - синоптик Диденко

В нескольких областях ожидаются осадки, но в большинстве будет сухо.

В среду, 4 марта, в Украине ожидается разнообразная погода. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Натальи Диденко в Facebook.

"В среду в Украине теплее всего будет в западных областях, ожидается днем +10...+15 градусов", - сообщила она.

На юге, по ее словам, ожидается более сдержанная температура, +6...+9 градусов. В большинстве областей Украины 4 марта ожидается +4...+9 градусов. Самыми прохладными завтра будут Сумщина, Харьковщина, Полтавщина, где днем ожидается около +2...+4 градусов.

Ветер уже понемногу начнет усиливаться. 4 марта он будет умеренный, а 5 числа - уже сильный.

"Небольшой дождь и мокрый снег пройдут на северо-востоке Украины, в целом завтра в большинстве областей без существенных осадков", - спрогнозировала Наталья Диденко.

В Киеве воздух прогреется до +6 градусов.

"Будет ветрено, положите хотя бы маленькую шапку в карман. Без существенных осадков", - добавила эксперт по погоде.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, в Киеве в ближайшие дни периодически будут осадки, однако днем температура останется плюсовой.

По прогнозу синоптиков, 3-7 марта в Киевской области будет ощущаться постепенный приход весны.

Время от времени будут проходить небольшие осадки смешанного типа - дождь с мокрым снегом, которые будут сменяться сухими периодами. Температура будет колебаться в зависимости от облачности. В области ночью ожидается от +2° до -4°, днем +3°...+9°. В Киеве ночью 0°...-3°, днем +3°...+8°.

