Компания пытается сделать корпус как можно тоньше.

Apple может выпустить складной iPhone Fold только в версии с eSIM, без слота для физической SIM-карты. По данным инсайдеров, компания убирает всё лишнее, чтобы освободить место для более крупных внутренних компонентов, чтобы всё вместить в тонкий корпус устройства.

Об этом сообщил китайский источник Instant Digital, чьи слова совпадают с более ранними прогнозами Марка Гурмана и аналитика Минг-Чи Куо. Они также утверждали, что сверхтонкая конструкция iPhone Fold не оставляет пространства для механического SIM-лотка.

Куо ранее объяснял, что именно конструктивные ограничения заставляют Apple переходить на eSIM в складной модели. Instant Digital поддерживает эту версию, мол, освобождённое место нужно под батарею, петлю и другие элементы.

Есть и возможные сложности. После выхода iPhone Air, в котором тоже была только виртуальная симка, Apple сталкивалась с регуляторными вопросами в Китае, где долгое время скептически относились к eSIM. Если компания действительно планирует отказаться от физической SIM в iPhone Fold, ей снова придётся учитывать местные требования.

Ранее мы рассказывали, что Apple смогла добиться в складном iPhone того, чего не смогли другие компании. Теперь шов между экранами незаметен, говорят инсайдеры.

