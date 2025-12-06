Там отметили, что попадания зафиксированы на 29 локациях.

В ночь на 6 декабря оккупанты нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.

Как сообщили в Воздушных силах, в целом радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 704 средств воздушного нападения - 51 ракеты (из них 17 - "баллистика") и 653 БПЛА различных типов:

653 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотники других типов) с направлений Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - временно оккупированный Крым Крым (более 300 из них - "Шахеды");

3 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (районы пусков: Рязанская, Тамбовская обл. - РФ);

34 крылатых ракеты Х-101/Искандер-К/Калибр (районы пусков: Ростовская обл.- РФ и акватория Черного моря);

14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (районы пусков: Брянская, Ростовская обл., Краснодарский край - РФ и временно оккупированный Крым).

Военные добавили, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито/подавлено 615 воздушных целей:

585 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотников других типов);

29 крылатых ракет Х-101/Искандер-К/Калибр;

1 баллистическую ракету Искандер-М/KN-23.

"Зафиксировано попадание ракет и 60 ударных БпЛА на 29 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях", - детализировали в Воздушных силах.

Ночной удар по Украине

Еще с вечера 5 декабря оккупанты начали бить по Украине дронами, а утром 6 декабря запустили ракеты. Основным направлением удара были западные области и Киевщина.

Известно, что в Фастове полностью разрушен железнодорожный вокзал, также есть разрушения на территории моторно-вагонного депо.

Кроме того, под удар попали энергообъекты в 8 областях.

